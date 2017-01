Conheça 10 floriculturas que vão muito além do óbvio

Graças a uma turma de pequenos empresários engajados em levar mais natureza para o cotidiano das grandes cidades, o hábito de comprar flores apenas em ocasiões especiais está ficando para trás. Antes esporádicas na decoração de salas e quartos, costelas-de-adão, suculentas e simpáticas hortas agora ganharam lugar cativo em diversas casas e apartamentos moderninhos.

Floriculturas itinerantes, arranjos com espécies exóticas e assinaturas semanais são alguns dos serviços que vêm surgindo nos últimos anos e contribuindo para disseminar a cultura de ter plantas em casa. Esses ateliês – como os donos gostam de chamá-los – têm em comum uma filosofia “slow”, isto é, quase tudo é feito pelos próprios proprietários, muitas vezes de forma personalizada, com flores menos óbvias e combinações inusitadas.

Confira a seguir uma lista de floriculturas com opções que vão muito além dos tradicionais buquês de rosas vermelhas.

Amapá Flowershop

Kika e Nina Levy, mãe e filha, cuidam pessoalmente de cada planta, arranjo e vaso que saem desse simpático ateliê da Vila Madalena, bairro boêmio da Zona Oeste de São Paulo. Além dos serviços convencionais, a casa oferece assinaturas, opção ideal para quem tem pouco tempo: o cliente recebe flores frescas semanalmente em casa. Aberta há pouco mais de dois anos, a floricultura ainda vende produtos como cadernos, velas e aromatizadores – tudo feito à mão pelas proprietárias.

Serviço

Amapá Flowershop

Rua Padre Artur Somensi, 85, Vila Madalena, São Paulo

Buquês entre R$ 50 e R$ 110

Telefone: (11) 2372-6540

amapaflowershop.com

A Bela do Dia

Após ficarem famosas vendendo flores de bicicleta em São Paulo, as sócias Tatiana Pascowitch e Marina Gurgel Prado se estabeleceram na Rua Mourato Coelho, no bairro de Pinheiros. Defensoras da ideia de que as flores são para o dia a dia, e não apenas para ocasiões especiais – “Esperamos que você não venha aqui só no Dia das Mães”, dizem em seu manifesto –, as duas preparam arranjos em que o cliente escolhe só o tamanho. A composição fica a cargo das floristas, o que garante um preço bastante acessível. As entregas, claro, continuam sendo feitas de bike.

Serviço

A Bela do Dia

Rua Mourato Coelho, 1003, Pinheiros, São Paulo

Arranjos entre R$ 10 e R$ 260

Telefone: (11) 2935-0282

abeladodia.com

Selvvva

Instalada em uma galeria do Centro da capital paulista, esta marca de paisagismo é o resultado da união de duas arquitetas formadas pela USP. Denise Yui e Julia Rettmann são as criadoras de suportes para plantas e objetos de decoração que buscam soluções funcionais e elegantes para compor jardins nos espaços do cotidiano. No cardápio de produtos, há vasos, cachepôs, prateleiras, acessórios de cortiça e, é claro, plantas.

Serviço

Selvvva

Avenida São Luís, 187, Galeria Metrópole, 3º andar, loja 1, São Paulo

Plantas entre R$ 10 e R$ 250

Telefone: (11) 3129-3486

selvvva.com

Ateliê Pitanga

Flores da estação são a essência do trabalho da florista Carol Ikeda, que abriu seu ateliê há alguns meses em um espaço compartilhado da Vila Clementino, Zona Sul de São Paulo. Lá, ela prepara arranjos em vidros reciclados e faz buquês com flores e folhagens incomuns, pouco utilizadas nas floriculturas tradicionais. Quem visita o local, além das plantas, pode adquirir cerâmicas do Ateliê Mirai, que vende peças com influência da cultura nipônica produzidas à mão.

Serviço

Ateliê Pitanga

Rua Estado de Israel, 225, Vila Clementino, São Paulo

Arranjos entre R$ 15 e R$ 100

Telefone: (11) 2476-3828

facebook.com/ateliepitanga

Zuca Feijó Atelier de Flores

Instalado há 25 anos em um dos bairros mais tradicionais e arborizados de Porto Alegre, o ateliê da florista Zuca Feijó cria arranjos com flores e folhagens frescas para diversos eventos, de casamentos a reuniões corporativas. O trabalho é artesanal e personalizado, com criações especiais para cada cliente. Além da ambientação de eventos, a floricultura também faz entregas de flores na capital gaúcha.

Serviço

Zuca Feijó Atelier de Flores

Praça. Dr. Maurício Cardoso, 7, loja 1, Moinhos de Vento, Porto Alegre

Entregas de flores a partir de R$ 150

zucafeijo.com.br

Floricultura Winge

Orquídeas, arbustos, suculentas e palmeiras são algumas das plantas que podem ser encontradas neste “garden center” de 30 000 metros quadrados localizado na Zona Sul de Porto Alegre, em funcionamento há 130 anos. Ali, a ideia é esquecer do trânsito, da poluição e do estresse da cidade grande: todos os produtos são voltados especialmente para a valorização da vida ao ar livre. O espaço também conta com um café, ideal para quem quer desfrutar o clima bucólico por algumas horas.

Serviço

Floricultura Winge

Rua Dr. Mário Totta, 963, Tristeza, Porto Alegre

Arranjos entre R$ 9,90 e R$ 100

Telefone: (51) 3268-4880

floriculturawinge.com.br

Florista Viajante

Quem vê um Fusca verde e florido circulando por Curitiba não imagina a história que ele carrega. Na família de Cristiana Prante desde a gravidez de sua mãe, o veículo acabou se tornando o meio de transporte desta floricultura móvel que tem a autenticidade e a simplicidade como marcas registradas. A designer abriu o negócio após um período de insatisfação profissional e hoje procura fazer a diferença na vida das pessoas com rosas, astromélias, lírios e orquídeas. Além do fusquinha de estimação, os arranjos sob encomenda de Cris ficam disponíveis na loja Ôda Design Club.

Serviço

Florista Viajante

Alameda Prudente de Moraes, 1239, Centro, Curitiba

Buquês entre R$ 65 e R$ 650

Telefone: (41) 9924-3641

floristaviajante.com.br

O Meu Jardim

O projeto, que hoje funciona como um “plant truck”, começou com um canal no YouTube em que a publicitária Cláudia Araújo ensinava a fazer hortas e dava dicas de cuidados com as plantas. O sucesso foi tanto que, em parceria com o filho André, ela passou a circular com a Doralice – como é conhecida carinhosamente a Kombi ano 1994 – pelos bairros Casa Forte e Madalena, no Recife, vendendo cactos, suculentas, orquídeas, antúrios, rosas do deserto, fitônias e temperos para horta. Os interessados em conhecer seu trabalho também podem marcar uma visita ao seu ateliê.

Serviço

O Meu Jardim

Rua Tito Livio Soares, 13, Poço da Panela, Recife (visitas devem ser agendadas por telefone)

Produtos entre R$ 15 e R$ 70

Telefone: (81) 99984-5933

facebook.com/omeujardim.br

Studio Lily

Ao organizarem o próprio casamento, a estilista Gabriela Heringer e o publicitário Leonardo Nicolay tiveram de colocar a mão na massa para ter o design floral que sonhavam. Daí veio a ideia de começar esta floricultura itinerante que roda pelo Rio de Janeiro com uma Kombi cheia de espécies exóticas, vasos e buquês românticos. O negócio deu tão certo que agora a dupla, que largou as antigas profissões, prepara-se para abrir uma loja fixa no bairro de São Conrado.

Serviço

Studio Lily

Arranjos e buquês entre R$ 42 e R$ 1.200

studiolily.com.br

Varanda Flores

Trazer de volta aquela sensação de jardim da avó é a promessa da paulista radicada no Rio Ana Claudia Attab, que começou a rodar com sua bike cheia de flores pela Zona Sul após fazer um curso de design floral em Holambra (SP). Além da floricultura itinerante, que atrai olhares por onde passa, ela trabalha com assinaturas, buquês de noivas, design para casamentos e outros eventos, workshops e encomendas online.

Serviço

Varanda Flores

Arranjos entre R$ 15 e R$ 110

Telefone: (21) 3173-8644

varandaflores.com