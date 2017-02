Confira 15 indicados ao Oscar para ver em casa

Boa parte dos filmes indicados ao Oscar 2017 acaba de chegar aos cinemas brasileiros ou está a caminho. Porém, alguns dos títulos que concorrem ao prêmio da Academia de Hollywood já estão disponíveis em canais de vídeo on demand (VoD) como o Now, além de plataformas online como o Google Play, iTunes e Netflix – que possui três produções originais entre os concorrentes.

Confira na lista abaixo onde ver alguns dos indicados ao Oscar no conforto de sua casa:

A Chegada

(melhor filme, diretor, roteiro adaptado, fotografia, montagem, direção de arte, edição e mixagem de som)

Naves com alienígenas se posicionam em diferentes pontos na Terra e tentam se comunicar com os humanos. Amy Adams interpreta uma professora de linguística eleita pelo governo americano para desvendar o que querem os visitantes.

Disponível no iTunes para compra (14,99 dólares)

Florence: Quem É Essa Mulher?

(Melhor atriz para Meryl Streep e figurino)

O filme que rendeu a 20ª indicação ao Oscar para Meryl Streep narra a história real de Florence Foster Jenkins, uma mulher rica e obcecada pela carreira de cantora de ópera. O problema: sua voz é horrível.

Disponível no Google Play (6,90 reais o aluguel) e no Now (11,90 o aluguel)

O Lagosta

(melhor roteiro original)

Com Colin Farrell e Rachel Weisz no elenco, o filme se passa em um futuro em que ser solteiro é proibido. Para encontrar uma alma-gêmea, o protagonista entra em um hotel especializado em facilitar uma união. Dentro do prazo previsto, se ele não se casar, será transformado em um animal. No caso, a lagosta do título.

Disponível no iTunes (2,99 dólares aluguel) e para compra no Google Play (24,90 reais)

Kubo e as Cordas Mágicas

(melhor animação e efeitos visuais)

Perseguido por espíritos do mal, Kubo entra em uma jornada mágica para encontrar a armadura usada por seu pai, um lendário samurai.

Disponível para aluguel no iTunes (4,99 dólares), no Google Play (6,90 reais) e Now (11,99 reais)

Zootopia (melhor animação)

Em uma cidade em que todas as espécies se dão bem, uma pequena coelha luta para se estabelecer como policial enquanto um mistério faz com que animais predadores retornem aos hábitos selvagens.

Disponível para compra no iTunes (14,99 dólares) e Google Play (34,90 reais), e para assinantes do Telecine no Now

Fogo no Mar

(melhor documentário)

Vencedor do Festival de Berlim, o documentário acompanha a vida de moradores de Lampedusa, ilha italiana que se tornou, por sua localização, o primeiro porto de escala para milhares de imigrantes vindos da África e do Oriente Médio em barcos deploráveis.

Disponível para compra no iTunes (1,99 dólar) e aluguel no Google Play (6,90 reais), Now (5,90 reais) e GVT (4,90 reais)

O Apartamento

(melhor filme estrangeiro)

Do diretor iraniano Asghar Farhadi, o filme narra o drama do casal Ernad (Shahab Hosseini) e Rana (Taraneh Alidoosti), obrigado a mudar de apartamento. Na nova casa, uma violência contra a mulher causa um trauma no marido, que parte em busca de vingança.

Disponível para aluguel no NOW (11,90 reais) e GVT (9,90 reais)

A 13ª Emenda

(melhor documentário)

Com direção de Ava DuVernay, do elogiado Selma: Uma Luta pela Igualdade (2014), o documentário mostra historicamente como o sistema penitenciário americano se tornou uma ferramenta de escravidão paralela imposta à comunidade negra, fruto de uma cultura construída após o fim da Guerra Civil no país.

Disponível na Netflix

Ave, César!

(melhor direção de arte)

Os irmãos Ethan e Joel Coen usam seu humor sarcástico para explorar a era de ouro de Hollywood, na década de 1950. A caça ao comunismo se mistura com fofocas de bastidores em uma trama estrelada por nomes como George Clooney, Ralph Fiennes, Scarlett Johansson, Tilda Swinton e Channing Tatum.

Disponível para aluguel no Now (11,90 reais), iTunes (4,99 dólares) e Google Play (6,90 reais).

Mogli: O Menino Lobo

(melhor efeito visual)

A clássica história do menino criado por lobos na floresta ganhou uma nova versão atualizada da Disney, com um ator de carne e osso (o fofo Neel Sethi) e animais criados com primor através de computação gráfica. No original, as vozes passam por grandes nomes de Hollywood, entre eles Scarlett Johansson, Bill Murray, Lupita Nyong’o e Idris Elba.

Disponível para compra no iTunes (14,99 dólares) e Google Play (34,90 reais)

13 Horas: Os Soldados Secretos de Benghazi

(melhor mixagem de som)

O filme de ação conta a história de seis soldados que trabalham para a CIA, na Líbia, e precisam lidar com uma ameaça terrorista durante uma visita do embaixador americano.

Disponível para compra no iTunes (14,99 dólares) e no Google Play (34,90 reais)

Esquadrão Suicida

(melhor maquiagem e cabelo)

Um grupo de vilões é intimado pelo governo a combater uma grave ameaça em troca de promessas que podem ou não ser cumpridas. Um colar explosivo no pescoço mantém os malvadões na linha. No elenco, estão nomes como Will Smith, Margot Robbie e Jared Leto como um assustador e caricato Coringa.

Disponível para aluguel no iTunes (4,99 dólares), Google Play (6,90 reais) e no Now (11,90 reais)

Extremis

(documentário curta-metragem)

Com 24 minutos de duração, o documentário acompanha as difíceis decisões de uma equipe médica e de familiares que precisam optar pela morte ou vida dos pacientes.

Disponível na Netflix

Os Capacetes Brancos

(documentário curta-metragem)

O curta-metragem de 40 minutos mostra o trabalho da organização de voluntários chamada de Capacetes Brancos, formada por pessoas dedicadas a socorrer as vítimas do conflito da Síria.

Disponível na Netflix

Star Trek: Sem Fronteiras

(melhor maquiagem e cabelo)

Terceiro filme da nova fase da franquia Star Trek, o longa traz mais uma aventura do time do Capitão Kirk (Chris Pine) e do comandante Spock (Zachary Quinto), que caem em um planeta com um poderoso vilão.

Disponível para aluguel no iTunes (4,99 dólares), Google Play (6,90 reais) e no Now (11,90 reais)