Confeitaria Priscilla Diniz é a melhor doceria de Salvador

Administradora por formação, Priscilla Diniz, 34 anos, recorreu ao caderno de receitas da avó para sua estreia na cozinha. Os primeiros bolos, brigadeiros e ovos de Páscoa, feitos em 2001, eram vendidos apenas por encomenda. Dali em diante, em sociedade com o irmão, Alberto Diniz, sua marca cresceu e, depois de funcionar por um tempo junto a uma loja de roupas, ganhou um endereço próprio na Pituba. Em funcionamento desde 2016, o espaço, decorado em tons de rosa, a cor preferida da proprietária, abriga uma vistosa vitrine. Ficam expostas ali algumas das especialidades da confeiteira, caso das tartelettes (R$ 13,50 cada uma), em versões de morango e de Ovomaltine, por exemplo. Também atraem o olhar as tortas, entre elas a amoreo (R$ 17,00 a fatia e R$ 160,00 a inteira), que traz bolo de chocolate, brigadeiro branco e pedaços de biscoito Oreo intercalados. Criação de Priscilla, o carro-chefe do lugar leva o nome de carmelita (R$ 5,50 cada uma) e consiste em brigadeiro moldado em forma de flor delicadamente apoiado sobre um disco de biscoito amanteigado. Diariamente ficam disponíveis cerca de oito sabores do docinho, como chocolate amargo, pistache e frutas vermelhas. Qualquer um deles faz bom par com a xícara de expresso (R$ 7,00). Aos domingos, das 8h30 às 12h, entra em cena um cardápio de café da manhã, com sugestões como o cuscuz de milho com manteiga de garrafa e ovos mexidos (R$ 8,00). Está prevista para novembro a abertura da primeira filial da marca, no Shopping Barra. Rua das Rosas, 78, Pituba, ☎ 3379-4252 (47 lugares). 11h/20h (dom. a partir das 8h30). Aberto em 2014.

2º lugar: Doces Sonhos

Na unidade-conceito, localizada na Avenida Paulo VI, é servida uma linha de doces sem glúten e sem lactose, a exemplo da delícia de coco, bolo cremoso de coco com recheio de goiabada (R$ 15,30 a fatia) e do brigadeiro de whey, feito com whey protein (R$ 6,80 a unidade). Para quem não tem restrição alimentar, o brigaball leva brigadeiro de chocolate belga e recheio líquido de leite condensado (R$ 6,30 a unidade). Para beber, vai bem o cappuccino gelado batido com leite e gelo e decorado com calda de chocolate e chantili (R$ 10,50, 300 mililitros). Avenida Paulo VI, 1828, Pituba, ☎ 3270-4425 (54 lugares). 9h/21h (dom. 11h/21h). Mais sete endereços. Aberto em 2001.

3º lugar: Atelier Bombom

São quarenta receitas de doces, criadas pelos irmãos Lucas e Taís Pinheiro. Fazem sucesso as amêndoas cobertas com chocolate belga e recheadas de brigadeiro branco (R$ 3,50) e o mil-folhas de doce de leite (R$ 3,00). No cardápio, há também tortas e bolos, como o naked cake de limão com morango (R$ 85,00), que tem camadas de massa branca recheadas com creme de limão e pedaços de morango. Rua Manoel Barreto, 135, sala 201-B, Graça, ☎ 3321-6615 (4 lugares). 10h/17h (fecha dom. e seg.). Aberto em 2011.