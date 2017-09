Como é a performance do artista nu que foi tocado por crianças

Referência de arte brasileira no exterior, a mineira Lygia Clark tem entre as suas obras mais conhecidas – ela já foi exposta até no Moma de Nova York – a série Bichos, em que objetos feitos de metais articulados permitem a manipulação do público. A escultura pode ser apenas vista pelo visitante da mostra, mas é na interação que ele se desdobra em significados.

Personificar um dos bichos criados por Lygia Clark em 1960 é o objetivo do fluminense Wagner Schwartz em La Bête, performance em que se coloca, desnudo, sobre um tablado, para que as pessoas se aproximem, observem e, é claro, interajam com ele. A conexão entre Schwartz e a obra é explicitada pela presença de uma réplica de um dos bichos de Lygia Clark, como se vê na foto acima.

No site do artista, a descrição de La Bête diz que o público é “convidado” a participar da performance. “Schwartz manipula uma réplica de plástico de uma das esculturas da série Bichos (1960), de Lygia Clark. O objeto permite a articulação das diferentes partes do seu corpo através de suas dobradiças. O público será convidado a participar”, diz o texto, junto a uma foto em que o artista aparece deitado, nu, diante da réplica vermelha de uma escultura de Clark.

Por “convite”, entende-se que não se trata de uma intimação. A garota que tocou Schwartz na canela e nos pés, no vídeo que viralizou nesta semana e acendeu um debate polêmico em torno da performance, não foi empurrada para o tatame, e o tempo todo estava acompanhada e observada pela mãe, de acordo com uma nota do MAM (Museu de Arte Moderna), onde Schwartz se apresentou em uma sessão para convidados na abertura do 35º Panorama da Arte Brasileira, na última terça-feira. Por atenção ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o vídeo não foi publicado aqui.

O tom conservador dos críticos, o mesmo que se viu no repúdio à mostra Queermuseu em Porto Alegre e à peça O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, que traz Jesus Cristo como travesti, é rechaçado pelo MAM como “descabido” e conectado “com a cultura de ódio e intimidação à liberdade de expressão que rapidamente se espalha pelo país e nas redes sociais”. O MAM também destaca que a performance é livre de erotismo.

Realizado com o apoio do Fórum Internacional de Dança (FID) / Território Minas, o projeto da performance, de 2005, já foi apresentado em Minas e na Bahia, antes de São Paulo, e não houve esatrdalhaço.