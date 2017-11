Com seios de fora, Daniela Mercury protesta contra a censura

Em protesto contra o crescente movimento de censura, a cantora Daniela Mercury apresentou-se com os seios à mostra no show em celebração dos 70 anos do Museu de Arte de São Paulo (Masp), nesta quarta-feira. No palco, ela usou apenas uma pintura corporal, assinada pelo artista baiano Iury Sarmento.

A artista postou um vídeo em sua conta no Facebook, opinando sobre o efeito do moralismo na cultura. “Não há prisão para a imaginação. Podem fechar os olhos, tapar os ouvidos e ainda assim a arte estará dando sentido à vida. As galerias são a nossa garganta, as telas são nosso corpo. O teatro são as ruas e qualquer lugar que acolha nossa ficção cotidiana e a nossa invenção individual e coletiva. Ninguém prende artista, nem dentro, nem fora de si. Proibir a arte é proibir a vida, é proibir a existência do homem”, escreveu.

Recentemente, o Masp esteve envolvido em uma polêmica sobre censura às artes. Ao inaugurar a exposição Histórias da Sexualidade, o museu proibiu a entrada de menores de 18 anos. Seria uma prevenção contra ataques de grupos conservadores, que já haviam pressionado o Santander Cultural, em Porto Alegre, a encerrar a mostra Queermuseu e acusado o Museu de Arte Moderna (MAM) de apoiar a pedofilia após uma criança presenciar uma performance com um artista nu. Mais tarde, o Masp derrubou a censura da mostra.

Confira abaixo a apresentação da cantora: