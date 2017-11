Coldplay tem 3ª turnê mais rentável da história: US$ 500.000

Com recente passagem pelo Brasil, os ingleses do Coldplay encerraram a turnê A Head Full of Dreams na última quarta-feira, com uma apresentação em Buenos Aires e um saldo e tanto. A tour se tornou a terceira mais rentável da história, com cerca de 523 milhões de dólares somados das vendas de ingressos.

A trupe do vocalista Chris Martin caiu na estrada em março de 2016. Foram ao todo 114 shows, reunindo, segundo o site de eventos Live Nation, cerca de 5,4 milhões de fãs. A maior apresentação foi em Foro Sol, no México, para 67.451 pessoas, em abril do ano passado.

As bandas que deixam o Coldplay no terceiro lugar do pódio da arrecadação histórica são dois pesos pesados do pop rock. O U2 embolsou 784 milhões de dólares entre 2009 a 2011, com a turnê 360. Já os Rolling Stones fizeram 558,3 milhões de dólares (algo como 644 milhões de dólares hoje) com A Bigger Band, entre 2005 e 2007.