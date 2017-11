Claudia Rodrigues é internada em hospital em São Paulo

Claudia Rodrigues, 46 anos, está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar do seu quadro de esclerose múltipla. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da instituição. Segundo a empresária de Claudia, Adriane Bonato, a atriz deu entrada na emergência do hospital após um surto da doença. Ela passa por exames e deve seguir o tratamento no local.

A atriz já havia sido internada em maio e teve alta em 7 de junho, dia do seu aniversário. Na ocasião, ela recebeu a notícia de que o transplante de células tronco, feito para frear a esclerose múltipla, tinha sido um sucesso e que a doença havia, na ocasião, se estabilizado.

Afastada da televisão e do teatro desde 2013, Claudia foi diagnosticada com a doença degenerativa em 2000. A atriz vive em uma clínica de tratamento intensivo desde janeiro, onde trata da sequelas obtidas e espera ter alta no primeiro semestre de 2018.