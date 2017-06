Claudia Leitte anuncia ‘novo nome’ para turnê e fãs reclamam

Claudia Leitte anunciou uma novidade nesta quarta-feira que não agradou seus fãs. A cantora publicou uma foto em seus perfis nas redes sociais e avisou na legenda que decidiu não usar mais seu sobrenome na divulgação de sua próxima turnê. “Pessoal! Eu tô pronta pra subir no salto. E estou tirando o Leitte do meu nome e vou lançar uma nova tour só com Claudia, sem ‘Leitte’! Não é massa? O que vocês acham? #claudia”, escreveu.

Nos comentários, porém, os fãs foram sinceros e disseram que não acham nada “massa” a decisão. “Não acho que tenha necessidade. Claudia Leitte é um nome forte e sua marca depois que saiu do Babado Novo. EU prefiro CLAUDIA LEITTE!”, disse um no Facebook. “Sinceramente não tô mais entendendo essa carreira de Claudia, tá muito difícil de compreender, tá bagunçada. ‘Leitte’ é praticamente parte do nome artístico, se tirar vai ficar um nome avulso. Enfim, boa sorte!”, escreveu outro.