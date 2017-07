O cantor Chico Buarque divulgou no Facebook o nome do seu novo disco de estúdio, Caravanas. Segundo a postagem, o álbum deve chegar às lojas físicas e digitais no fim de agosto.

Caravanas será o 23º trabalho solo do cantor, o primeiro após uma pausa de seis anos desde o álbum Chico, de 2011. O disco terá nove canções.