Chico Buarque autoriza ‘Roda Viva’: ‘Solidariedade ao Oficina’

Chico Buarque autorizou o Teatro Oficina a fazer uma nova montagem de Roda Viva, texto de sua autoria que foi censurado em 1968 pela ditadura militar, quando encenado pelo mesmo grupo teatral. José Celso Martinez Corrêa, dramaturgo e diretor da companhia, começou a ensaiar a peça há algumas semanas com parte do elenco do Oficina, na esteira do retorno de O Rei da Vela, espetáculo encenado pelo grupo em 1967 e agora de volta ao cartaz, no Sesc Pinheiros.

“Roda Viva é filha de O Rei da Vela”, diz Zé Celso a VEJA. “É uma peça ótima, que funciona. A montagem de Roda Viva em 1968 foi maravilhosa, o Mick Jagger veio ver o ensaio e compôs Sympathy for the Devil nessa época”, lembra Zé Celso. A nova montagem de Roda Viva pelo Oficina estreia, no mais tardar, em 2018.

O diretor aguardava havia alguns dias uma resposta de Chico Buarque, para quem enviou um e-mail pedindo autorização para a nova montagem no dia 20 de outubro. Chico, porém, está recluso em Paris, ensaiando a turnê de seu novo disco, Caravanas, demorou a responder e o fez apenas por meio da filha Silvia.

Em sua mensagem, o cantor menciona a situação do Oficina, que voltou a disputar com Silvio Santos o uso do terreno em torno do teatro, uma construção feita pelos arquitetos Flávio Império e Lina Bo Bardi, que morreu sem concluir o seu projeto, que incluía um parque cultural em volta do espaço. “Ele pediu pra te mandar toda a solidariedade pelas suas lutas”, diz Silvia na mensagem enviada a Zé Celso.

Nesta terça-feira, Fernanda Montenegro voltou a defender publicamente o Teatro Oficina na contenda com Silvio Santos. A atriz, que já havia publicado uma carta aberta em homenagem a Zé Celso, desta vez postou um clipe com imagens do grupo teatral, em cima das quais lê a carta que escreveu para o diretor.

Confira abaixo a troca de e-mails entre Chico Buarque (por meio da filha Silvia) e Zé Celso:

Zé Celso:

“Amado muito amado Chico,

Te envio aqui o link para o meu blog onde é preferível que você leia a carta que te enviei, sobre a proposta de montar Roda Viva.

Nele, ela encontra-se ilustrada.

O que vai te trazer boas y más lembranças.

https://blogdozecelso.wordpress.com/2017/10/17/montar-roda-viva-carta-a-chico-buarque/

Zé

20 de Outubro

Chegar até você foi lindo morrer,

mas te reencontrar é lindo de viver”

Chico Buarque (por meio da filha Silvia):

“Querido, hoje consegui conversar com meu pai (…). Ele tá ensaiando o novo show e está totalmente voltado pra isso. Ele liberou a montagem de Roda Viva. E pediu pra te mandar toda a solidariedade dele pelas suas lutas. Vai junto minha total solidariedade também. Vc é f***!!!!! Beijos muito amorosos, Silvia.”