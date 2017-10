Chico Buarque anuncia volta aos palcos com turnê de ‘Caravanas’

Chico Buarque usou as redes sociais para anunciar sua volta aos palcos, na primeira turnê desde 2012. Por enquanto, há shows marcados em São Paulo, Rio e Belo Horizonte. É a turnê do disco Caravanas, lançado em agosto deste ano.

A estreia é no dia 13 dezembro, em Belo Horizonte, no Palácio das Artes. Segundo o comunicado, depois o show segue para temporada de três semanas no Rio de Janeiro – de 4 a 21 de janeiro de 2018, no Vivo Rio. Após o Carnaval, a turnê desembarca em São Paulo para quatro semanas de apresentações no Tom Brasil: do dia 1º a 11 de março e de 22 de março a 1º de abril.

Os preços dos ingressos variam entre 200 reais (no setor mais barato em São Paulo) a 490 reais (nos setores mais caros de cada show), com direito à meia-entrada (veja o serviço completo dos shows abaixo). A turnê deve se estender ainda para outras capitais, a serem anunciadas em breve.

Chico lançou Caravanas no dia 25 de agosto. Sob a direção e produção de Luiz Claudio Ramos, o compositor ergueu seu 23º trabalho de estúdio. As vendas para o show de Belo Horizonte começam na quarta-feira, 11 de outubro. Os ingressos para a temporada carioca estarão disponíveis a partir de 13 de outubro e, para São Paulo, em 18 de outubro.

Serviço

Caravanas – show com Chico Buarque e banda

Belo Horizonte

Local: Palácio das Artes

Av. Afonso Pena, 1537 – Centro, Belo Horizonte

Estreia: 13 de dezembro (quarta-feira)

Temporada: de 13 a 16 de dezembro (quarta a sábado)

Horário: 21h

Preços:

Plateia 1: R$ 490,00 (inteira)| R$ 245,00 (meia)

Plateia 2: R$ 450,00 (inteira)| R$ 225,00 (meia)

Plateia Superior A: R$ 380,00 (inteira) | R$ 190,00 (meia)

Plateia Superior B: R$ 320,00 (inteira) | R$ 160,00 (meia)

Ingressos à venda a partir das 10h do dia 11 de outubro, simultaneamente na bilheteria do teatro, no site da http://www.ingressorapido.com.br ou pelo APP Ingresso Rápido

Rio de Janeiro

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo

Telefone: (21) 2272-2901

Facebook: http://www.facebook.com/VivoRioRj

Estreia: 4 de janeiro (quinta-feira)

Temporada: De 4/01 a 21/01 (sempre de quinta a domingo)

Preços:

Camarote A – R$ 490,00 (inteira) | R$ 245,00 (meia)

Camarote B – R$ 420,00 (inteira) | R$ 210,00 (meia)

Camarote C – R$220,00 (inteira) | R$ 110,00 (meia)

Frisa – R$ 260,00 (inteira) | R$ 130,00 (meia)

Setor 1 – R$ 490,00 (inteira) | R$ 245,00 (meia)

Setor 2 – R$ 420,00 (inteira) | R$ 210,00 (meia)

Setor 3 – R$ 340,00 (inteira) | R$ 170,00 (meia)

Setor 4 – R$ 260,00 (inteira) | R$ 130,00 (meia)

Setor 5 – R$ 240,00 (inteira) | R$ 120,00 (meia)

Horário: Quintas: 21h30

Sextas: 22h

Sábados: 21h

Domingos: 20h

Classificação etária: 18 anos

Vendas online: http://www.vivorio.com.br

Pontos de venda:

Bilheterias do Vivo Rio – Av Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo-RJ.

Funcionamento: De terça à sexta – 11h às 18h, sábado e domingo – 15h às 18h, em dias de espetáculo, a bilheteria funciona até o início do evento.

São Paulo

Local: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio

Estreia: 1 de março de 2018 (quinta-feira)

Temporada: 4 semanas, de 1 a 11 de março e de 22 de março a 01 de abril de 2018

Preços:

Camarote A – R$ 490,00 (inteira) | R$ 245,00 (meia)

Camarote B – R$ 420,00 (inteira) | R$ 210,00 (meia)

Camarote C – R$ 340,00 (inteira) | R$ 170,00 (meia)

Frisa – R$ 440,00 (inteira) | R$ 220,00 (meia)

Cadeira Alta – R$ 200,00 (inteira) | R$ 100,00 (meia)

Setor 1 – R$ 490,00 (inteira) | R$ 245,00 (meia)

Setor 2 – R$ 420,00 (inteira) | R$ 210,00 (meia)

Setor 3 – R$ 340,00 (inteira) | R$ 170,00 (meia)

Setor 4 – R$ 300,00 (inteira) | R$ 150,00 (meia)

Setor 5 – R$ 240,00 (inteira) | R$ 120,00 (meia)

Datas e horários:

Quintas e sextas, às 22h.

Sábados, às 21h30.

Domingos, às 18h30.

Horário de abertura da casa: 2h antes do espetáculo

Classificação etária: 14 anos

Informações e compra de ingressos:

Bilheterias – Rua Bragança Paulista, 1281 / Chácara Santo Antônio

Horário de atendimento: segunda a sábado, das 10h às 20h e domingos e feriados, das 10h às 18h) *

* Em dias de espetáculo a bilheteria terá seu horário estendido em 30 minutos após o início do show, ou o quanto for necessário.

(Com Estadão Conteúdo)