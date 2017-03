Charlize Theron vai de máquina mortífera a sexo gay em trailer

Charlize Theron está poderosa e imbatível no trailer de Atômica, suspense de espionagem que ganhou sua primeira prévia legendada nesta sexta-feira. Na trama, Charlize dá vida à agente secreta Lorraine Broughton. Ela viaja para a Berlim da Guerra Fria com o intuito de investigar a morte de outro agente. No meio tempo, a loira protagoniza cenas de ação intensas, pancadaria, nudez e sexo com outra mulher.

O filme dirigido por David Leitch (que vai conduzir Deadpool 2) está previsto para estrear em julho nos Estados Unidos. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil. Confira o trailer: