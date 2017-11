O Casa Lisboa está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Salvador. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Casa Lisboa, entre os dias 11 de novembro e 10 de dezembro, os clientes podem optar por um menu especial, no almoço (R$ 49,90) e no jantar (R$ 59,90), que é composto de três etapas: entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

Entrada: cestas de pães artesanais servida com os nossos deliciosos condimentos

Prato Principal: bife à Lisboa (filé-mignon grelhado com molho de creme, mostarda, vinho branco, alho, caldo de carne, servido com batatas fritas pala-pala, arroz e ovo à cavalo) ou bacalhau à braz (bacalhau do Porto desfiado com cebola dourada, batata Juliana, ovos temperados com flor de sal e pimenta branca, servido com salada crespa e molho balsâmico) ou bacalhau com natas (lascas de bacalhau refogada com cebola alho, batata frita pala-pala e molho bechamel gratinado com dois queijos)

Sobremesa: pastel de Belém ou pudim de claras ou leve merengue de claras de ovos servido com calda de caramelo, molho de baunilha e migalhas de biscoito de coco

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida uma única vez para vinho do porto, água ou suco).

CASA LISBOA. Rua Manoel Dias de Morais, 37, Jardim Apipema, (71) 3331-3841.