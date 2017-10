Cantora é confundida com fã e retirada do palco por segurança

Confundida com uma fã, a cantora Becky G foi retirada do palco por um segurança na abertura do show que a girlband Fifth Harmony fez em Buenos Aires, na noite desta segunda-feira.

A americana, que tem feito o “esquenta” do público para as apresentações do 5H pela América Latina, entrou em cena após perceber que o vestido de Dinah, uma das integrantes do grupo, havia rasgado. Becky tentou usar uma bandeira da Argentina para cobrir a colega, mas um segurança a agarrou com força, acreditando que fosse uma invasora, e, segurando-a pelo braço, obrigou que descesse do palco.

Na música seguinte, contudo, outra integrante do grupo, Ally Brooke, desfez o mal entendido e chamou Becky de volta ao palco. No Twitter, Becky brincou com a situação e afirmou: “Agora você sabe que sou a sua fã número um, Dinah”.