Camila Cabello: distância das ex-amigas do Fifth Harmony

Camila Cabello, 19 anos, provocou um rebuliço no mundo pop ao deixar, no auge da carreira, o grupo Fifth Harmony, em dezembro de 2016. A moça, contudo, não se arrepende – nem tem motivo para isso. Camila já escalou as paradas americanas com sua primeira música solo, o single Bad Things, e prepara seu primeiro disco para este ano. Em entrevista à revista Billboard, da qual estampa a capa, a cantora explicou por que deixou o grupo e ainda admitiu que não mantém contato com as antigas colegas Ally Brooke, Normani Kordei, Lauren Jauregui e Dinah Jane.

Ela conta que decidiu sair pois ficava muito incomodada em cantar canções que não eram composições próprias, além do antigo drama de se encaixar no personagem criado pelos empresários. “Eu sempre fui bem clara sobre não gostar de cantar só composições de outras pessoas. Decidi honrar minha voz interior. Sempre encorajei as outras meninas a fazerem o mesmo.”

A decisão da jovem, contudo, não foi bem vista pelas integrantes do agora quarteto. “Todo grupo tem uma tensão. Achei que minha saída seria mais pacífica. Que torceríamos umas pelas outras. Mas só tenho amor por elas”, diz, após revelar que tentou contato com as ex-amigas sem sucesso. “Isso me deixa triste.”

“O caminho mais fácil seria vestir o figurino, ficar calada e só cantar as músicas. Estávamos no auge da carreira e sair não era a opção mais segura”, conta Camila. “Mas minha mãe me criou com o pensamento de não me contentar. Gosto de me arriscar.”