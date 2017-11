Bruno Mars é o grande vencedor do American Music Awards

Bruno Mars levou o prêmio mais importante do American Music Awards no domingo, em um espetáculo que prestou homenagem às lendárias divas Diana Ross e Whitney Houston. Mars, que venceu com os hits de funk e R&B de seu último álbum, 24K Magic, recebeu a estatueta de artista do ano, graças aos votos dos fãs, ao contrário de premiações como o Grammy, cujos vencedores são escolhidos por profissionais do ramo.

O AMA homenageou a trajetória de Diana Ross, de 73 anos, apresentada em um vídeo gravado por Barack e Michelle Obama. Whitney Houston, morta em 2012, também foi lembrada por ocasião dos 25 anos do filme O Guarda Costas, marcado pelo hit I Will Always Love You.

Outros premiados da noite foram Niall Horan (novo artista), Coldplay (turnê do ano), Lady Gaga (artista feminina de pop/rock), Beyoncé (cantora de Soul/R&B), Drake (artista de rap/hip-hop) e Despacito (melhor colaboração).