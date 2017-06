Bruna Marquezine e Neymar terminam namoro, diz colunista

O namoro de Bruna Marquezine e Neymar chegou ao fim, segundo o colunista Leo Dias, do jornal carioca O Dia. Amigos do casal afirmaram ao jornalista que não foi uma traição, de nenhuma das partes, que motivou o término. Eles teriam parado de usar a aliança que trocaram recentemente, mas as fotos e vídeos em que aparecem juntos continuam publicadas em suas contas no Instagram. Procurada por VEJA, a assessoria de imprensa de Bruna não foi encontrada.

Na semana passada, em clima de romance, o jogador e a atriz publicaram fotos e vídeos no Instagram em comemoração ao Dia dos Namorados. “Feliz dia pra todos os apaixonados, como nós. Te amo muito. Hoje e sempre”, escreveu Bruna na legenda de um vídeo em que aparecia beijando o namorado. “Never ending love” (Amor que nunca acaba), retribuiu Neymar na legenda de uma foto dos dois juntos.

Esta é a terceira vez que o casal termina o relacionamento. Neymar e Bruna assumiram um namoro em 2013 e terminaram em fevereiro de 2014. Eles reataram pouco depois, mas voltaram a colocar um ponto final na relação em agosto. O jogador e a atriz voltaram a se ver em 2016, durante a Rio-2016 e estavam juntos desde então.

Feliz dia pra todos os apaixonados, como nós Te amo muito Hoje e sempre ❤️ @neymarjr A post shared by Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) on Jun 12, 2017 at 3:11pm PDT

O nome dos dois ocupa o primeiro lugar nos trending topics, a lista de assuntos mais comentados do Twitter. Confira algumas reações:

Bruna e Neymar voltaram Bruna e Neymar terminaram Bruna e Neymar voltaram Bota casaco tira casaco #QuintaDetremuraSdv pic.twitter.com/4O2RXfo4c5 — Matheus Filipe (@matheusfilipebs) June 22, 2017

Gente a Bruna e Neymar tavam na África com os elefante e os leão tudo há dois dias. Terminaram no meio da selva foi? Pelo amor de Deus pic.twitter.com/GNu2M81qVP — Naná (@nanasilvery) June 22, 2017

bruna e neymar terminaram o namoro / lembrei que não me importo pic.twitter.com/JHPjqFomHH — ㅤㅤthiago. (@euthiagof) June 22, 2017

Bruna e Neymar terminaram de novo, não se preocupem mores se o Brasil ganhar a copa do mundo eles voltam #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/AfijyMWUom — LUCAS SAMPAIO® (@lucasferreiraa0) June 22, 2017

"Bruna e Neymar terminaram o relacionamento"

de novo more? todo ano isso, já já eles anunciam a volta pic.twitter.com/ZC8KLuV4Mk — Rick  (@ricardowkn) June 22, 2017