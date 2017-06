Bonner elogia Maju Coutinho pelo comando do ‘Jornal Hoje’

William Bonner usou todo seu jeitão de tiozão para elogiar a estreia da colega Maju Coutinho, a responsável pela previsão do tempo no Jornal Nacional, como apresentadora na bancada do Jornal Hoje, no sábado passado. “Maju causando, arrasando nas redes sociais! Parabéns!”, elogiou Bonner, mostrando que está antenado com as gírias jovens. O jornalista, vale lembrar, é pai de três jovens de 19 anos, do casamento com Fátima Bernardes, mas sempre assumiu ser um “tio” em seu flerte com o público nas redes sociais.

Além de responsável pela previsão do tempo do JN, Maju agora faz parte parte do rodízio de jornalistas que apresentam o Jornal Hoje em feriados e fins de semana. A estreia no último sábado era aguardada há meses e foi vista com bons olhos por espectadores e por Bonner, editor do Jornal Nacional. “A Renata Vasconcellos teve um contratempo, não pôde estar conosco, mas a Ana Paula (Araújo), que nos acompanha aqui, me autoriza a cumprimentá-la pela sua estreia como substituta dos colegas Sandra Annenberg e Evaristo Costa na bancada do Jornal Hoje. Sucesso”, disse também o chefinho.

Maju ficou sem graça, estampou um sorriso no rosto e agradeceu. “Obrigada, eu gostei. Para a estreia foi bom, tem coisa ainda para ajustar mas a gente vai praticando”, disse. Bonner então elogiou mais uma vez a colega. “É… modesta”.

(Com Estadão Conteúdo)