Boneca atormenta orfanato em novo trailer de ‘Annabelle 2’

A preferência de Annabelle por aterrorizar crianças já estava clara após a tentativa de possuir a pequena filha de John (Ward Horton) e Mia Form (Annabelle Wallis) no primeiro filme da franquia. Agora, a boneca irá espantar meninas de um orfanato inteiro, como mostra o novo trailer de Annabelle 2: A Criação do Mal, divulgado nesta terça-feira.

O segundo filme se passa antes dos acontecimentos mostrados no longa de 2014. Um artesão de bonecas e sua esposa recebem em casa meninas desalojadas de um orfanato de freiras. O casal havia perdido a filha de uma forma trágica e começa a lidar com o demônio abrigado no brinquedo criado pelo próprio artesão.

Depois do sucesso de bilheterias do primeiro filme, a trama derivada de Invocação do Mal volta com o mesmo roteirista, Gary Dauberman, e é dirigida por David F. Sandberg, também responsável pelo terror Quando as Luzes se Apagam (2016). O elenco conta com Stephanie Sigman (a bondgirl de 007 Contra Spectre e a Valeria Velez de Narcos) e Miranda Otto (Homeland).

O filme tem previsão de estreia para 17 de agosto no Brasil.