Boas docerias para conhecer em Goiânia

O roteiro a seguir, com nove estabelecimentos, integra a edição de VEJA COMER & BEBER GOIÂNIA 2017/2018:

Brigaderia das Meninas

Trata-se de uma das primeiras casas dedicadas aos brigadeiros, que continua vendendo os docinhos a R$ 3,70 a unidade. Os sabores mais enrolados são o tradicional, o de Ovomaltine e o de leite Ninho. Há dois anos, o estabelecimento ampliou o cardápio e incluiu outras sobremesas, como os minibolos (R$ 16,00 cada um). Da seleção de bebidas, o brigadeiro gelado combina sorvete com brigadeiro (R$ 13,00). Rua T-50, 135, Setor Bueno (62) 3624-7275 (12 lugares). 10h/19h (sáb. 10h/15h; fecha dom.). Goiânia Shopping, (62) 3922-7534 (12 lugares). 10h/22h (dom. 14h/20h). Aberto em 2011. Aqui tem iFood.

Cravo & Canela

Três gerações de mulheres empreendedoras da família Barreto estão à frente do negócio. Desde 1985, o clássico endereço serve doces como as ameixinhas de queijo (R$ 79,00 o quilo), tortas, como as recheadas com paçoca (R$ 85,00, o quilo), leite Ninho com chocolate e morango (R$ 95,00 o quilo) e outras guloseimas. Lançamento, o suchá é refrescante e combina chás com sucos (R$ 9,50). Avenida T-10, 235, Setor Bueno, (62) 3942-9474 (40 lugares). 8h/19h30 (dom. 10h/18h). Mais dois endereços. Aberto em 1985.

Kopenhagen

Com mesinhas e cadeiras, as lojas da rede são lugares para pequenas pausas. O expresso (R$ 6,00) ou qualquer outra bebida vêm acompanhados de um cookie de baunilha, um pequeno wafer ou três pastilhas de chocolate amargo com menta. O mexicano consiste em uma bebida cremosa de chocolate amargo com toque de canela, e pode ser servido quente ou gelado (R$ 11,00, o pequeno). Da vitrine açucarada vêm os alfajores na versão tradicional, com doce de leite ou com ganache (R$ 7,50 cada um). Shopping Flamboyant, (62) 3922-6321 (10 lugares). 10h/22h (dom. 12h/20h). Mais quatro endereços. Aberto em 2003.

Macarons Confeitaria

A gastrônoma Erika Borges é a responsável pelo cardápio. Seus macarons fazem jus ao nome do estabelecimento e são os doces mais pedidos — há versões de Ovomaltine, frutas vermelhas, limão-siciliano e outras, a R$ 4,50 cada uma. O estabelecimento, que ampliou as sugestões de comidinhas, tem agora o bolo-bombom (R$ 9,00), uma barrinha de chocolate belga recheada com brigadeiro e bolo. Para as bebidas, os clientes pedem milk-shake de leite Ninho (R$16,00) e cappuccino brigadeiro (R$ 10,00), que leva chocolate belga na receita. Rua T-60, 106, Setor Bueno. (62) 3996-0074. (18 lugares). 9h/19h (sáb. até 18h; fecha dom.). Aberto em 2013.

Mari Gourmet e Personalizados

O pecatto, sobremesa que mescla ganache de chocolate belga com cookies de brownie, brigadeiro ao leite, creme de chocolate branco e sorvete de baunilha, vem servido numa taça e dá para dividir (R$ 49,00). Sugestão individual, o vulcano consiste em um brownie com castanhas, ganache quente de chocolate e sorvete de baunilha. Vem dentro de uma esfera de chocolate ao leite acompanhado de banana ou morangos e sai por R$ 24,00. Uma mesa repleta de trufas, bem-casados e bombons diversos completa a oferta açucarada do endereço. Rua C-261, Galeria Via Ipanema, Setor Nova Suíça, (62) 3636-2616 (39 lugares). 12h/20h. Aberto em 2011. Aqui tem iFood.

Poema Gourmet

O ambiente romântico, com cores claras e poltronas capitonê, combina com as receitas açucaradas. A mais pedida é o bolo de cenoura com calda extra de brigadeiro à base de chocolate belga (R$ 10,00). Às quartas-feiras tem vez o rodízio de brigadeiro, sistema no qual o cliente paga R$ 49,90 para provar até 26 sabores do docinho, além de quatro sobremesas (bolo de cenoura, petit gâteau, brownie e churros). Entre as bebidas, fazem sucesso o milk-shake de leite Ninho (R$ 18,00) e o cappuccino, a partir de R$ 8,00. Rua 28, 371, Setor Marista. (62) 3636-7558. (60 lugares). 0h/20h (seg. abre 14h; fecha dom.). Aberto em 2013. Mais três unidades. Aqui tem iFood.

Richesse

Inaugurada em 1991, a marca já se consagrou como a melhor da categoria em outras edições de VEJA COMER & BEBER. O motivo para tanto sucesso são os doces, produzidos diariamente na matriz e distribuídos para as outras três unidades. Favorito entre os clientes, o bolo dos anjos reúne, em massa de pão de ló, chantili, marshmallow, brigadeiro branco e morango (R$ 79,00 o quilo). Já a casquinha crocante negresco leva creme de brigadeiro branco e frutas vermelhas (R$ 82,00 o quilo). Ambas podem ser escoltadas pelo expresso (R$ 5,50). Há, ainda, outros doces e sorvetes — os gelados são vendidos a R$ 62,00 o quilo. Está prevista uma reforma para a unidade principal, que deve ampliar o salão. Avenida República do Líbano, 1678, Setor Oeste, (62) 3212-5898 (52 lugares). 8h/20h (sáb. até 19h; fecha dom.). Mais três endereços. Aberto em 1991.

Sonho Meu um Sabor Inesquecível

A chocolatière Rosa Alzira Mendonça desenvolve receitas açucaradas há 35 anos e conta com a ajuda de sua filha, Doriana Jayme, responsável pela decoração dos bolos e doces da casa. Uma das criações da dupla é a torta néctar dos deuses, que intercala massa de chocolate, musse de chocolate belga e musse de laranja, decorada com flores e lascas de chocolate (R$ 80,00 o quilo). Outro sucesso é a torta dos anjos, com pão de ló branco, creme de leite condensado e merengue de frutas vermelhas (R$ 75,00 o quilo). Cappuccino (R$ 7,00) e expresso (R$ 4,00), preparados com grãos oriundos do sul de Minas Gerais, podem acompanhar as guloseimas. Rua 18, 254, Setor Oeste, (62) 3231-1704 (18 lugares). 9h/19h (sáb. até 13h, fecha dom.). Aberto em 1982.

Vanille Patisserie e Café

Bebida predileta dos clientes, o frapucino leva sorvete de baunilha, Nutella, café e chantili (R$ 15,90). Outro sucesso é milk-shake de leite Ninho com Nutella (R$ 15,00). Da seleção de doces, o vanille gatô serve até duas pessoas e reúne morango, calda de chocolate e um picolé de baunilha com casquinha de chocolate (R$ 29,00). Coado na hora, o café no bule (R$ 5,30) faz boa parceria com o minibolo de cenoura, recheado com brigadeiro gourmet e servido quente com cobertura de chocolate belga (R$ 12,90). Rua C-137, 187, Setor Nova Suíça, (62) 3945-5160 (50 lugares). 10h/19h30 (sáb. 9h/18h; fecha dom.). Aberto em 2016.