Bieber quebra recorde dos Beatles com ‘Despacito’ e ‘I’m The One’

Justin Bieber quebrou uma marca histórica que pertencia aos Beatles: o cantor completou 13 semanas consecutivas com duas músicas no top três do ranking das canções mais populares nos Estados Unidos da Billboard. Despacito, de Luis Fonsi e Daddy Yankee e que conta com participação de Bieber, está atualmente em primeiro lugar e I’m the One, do DJ Khaled com participações de Bieber, Quavo, Chance the Rapper e Lil Wayne, em terceiro.

A marca pertencia aos Beatles desde 1964. Eles passaram 12 semanas com duas músicas entre as três primeiras da lista. A banda inglesa ainda é a única que conseguiu dominar o top três inteiro, em 1964.

O hit Despacito vem dominando a lista de mais ouvidas há cinco semanas. Em segundo lugar no ranking aparece That’s What I Like, de Bruno Mars.

(Com Estadão Conteúdo)