Beyoncé emprestará voz a Nala em adaptação de ‘O Rei Leão’

Beyoncé confirmou nesta quarta-feira os rumores de que emprestaria sua voz à personagem Nala na adaptação da clássica animação da Disney O Rei Leão. A cantora anunciou a novidade com uma postagem em sua página no Facebook que mostra todo o elenco do filme, incluindo Donald Glover como Simba e James Earl Jones repetindo seu papel como Mufasa, como previamente noticiado.

Outros nomes confirmados na produção que será dirigida por Jon Favreau (da nova versão de O Livro da Selva) são Chiwetel Ejiofor como Scar, Alfre Woodard como Sarabi, a mãe de Simba, John Oliver como Zazu, e Billy Eichner e Seth Rogen como Timão e Pumba.

O longa, com roteiro adaptado da animação de 1994 assinado por Irene Mecchi, Jonathan Roberts e Linda Woolverton, chegará aos cinemas americanos em 18 de julho de 2019.