Beyoncé cancela show no Coachella por recomendações médicas

Os fãs de Beyoncé que estavam ansiosos para o show da cantora no Coachella, na Califórnia, ficaram frustrados nesta quinta-feira com a notícia do cancelamento da apresentação. Em um comunicado enviado à Associated Press, a produtora de Beyoncé e a empresa que organiza o festival anunciaram o cancelamento por ordens médicas – a cantora está grávida de gêmeos.

“Seguindo o conselho de seus médicos para manter uma agenda menos rigorosa nos próximos meses, Beyoncé decidiu cancelar sua apresentação na edição de 2017 do Festival Coachella”, dizia o comunicado. “No entanto, as produtoras Goldenvoice e Parkwood confirmam com prazer que ela será uma das atrações principais do evento em 2018.”

O substituto de Beyoncé na edição deste ano do Coachella ainda não está definido. As outras atrações principais da edição são Radiohead e Kendrick Lamar – a banda toca nos dias 14 e 21 de abril e o rapper se apresenta nos dias 16 e 23. A cantora deveria fazer seu show nos dias 15 e 22.

Beyoncé anunciou a gravidez no mês passado. Ainda não se sabe quando a cantora deve dar à luz os gêmeos. Ela é casada com o rapper Jay Z, com quem já tem uma filha, Blue Ivy, nascida em 2012.