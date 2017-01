Ben Affleck homenageia filmes de gângster em ‘A Lei da Noite’

Ben Affleck presta uma homenagem às histórias de gângsters contadas em filmes dos anos 1930 em A Lei da Noite, segundo conta o ator em um vídeo que pode ser conferido em primeira mão pelo site de VEJA. No clipe, ele também fala sobre como foi a adaptação do livro Os Filhos da Noite, de Dennis Lehane, para o cinema. “Alguns livros parecem ser difíceis de adaptar para o cinema e outros parecem implorar para serem, como os de Dennis. Ele escreve de uma maneira cinematográfica e para mim é uma forma de homenagear os grandes filmes de gângster da Warner Bros. dos anos 1930”, diz.

Affleck, que protagoniza e dirige o longa, interpreta o personagem Joe Coughlin, filho de um policial que deixa de lado a educação rígida que recebeu dos pais para se tornar um gângster. “É a história da vida desse homem e sua jornada, de quem está tentando ser e no que ele se torna, além do preço que se paga para viver do seu jeito, conforme suas regras”, explica Affleck.

A produção também conta com Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Zoe Saldana e Chris Cooper no elenco. A produção tem estreia prevista para 23 de fevereiro nos cinemas brasileiros.