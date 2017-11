Beer’s & Beer tem a melhor carta de cervejas de Manaus

Mistura de bar e loja, o charmoso endereço faz sua estreia entre os campeões de VEJA COMER & BEBER. Alex Miranda, gaúcho de Itaqui, na fronteira com a Argentina, comanda a operação ao lado dos sócios Daniel Pi e Bruno Lins. Apaixonado por cerveja e chimarrão, Miranda cuida da seleção dos mais de 200 rótulos da carta etílica, número que costuma dobrar nos meses de verão — por causa da rotatividade, não há cardápio impresso. No balcão está outro trunfo da casa, as nove torneiras de chope, que podem derramar o pilsen Imigração Export, produzido em Campo Bom (RS), e o manauara Rio Negro, um american wheat acrescido de manga (R$ 12,00 cada um, 330 mililitros). Armazenadas em estantes e freezers, as cervejas importadas dividem espaço com rótulos gaúchos, cativos entre as sugestões. Vêm de Porto Alegre, por exemplo, a IPA Roleta Russa (R$ 33,00, 500 mililitros) e a session ale Tilt, da cervejaria Seasons (R$ 49,00, 500 mililitros). No rol das pedidas estrangeiras, a belgian golden strong ale Gulden Draak é envelhecida em barril de uísque (R$ 153,00, 750 mililitros). Da diminuta cozinha saem somente pizzas, como a de peperone (R$ 30,00). Mas dá para pedir sanduíches da campeã 80’s Burguer & Beer (leia na página 32), bem ao lado — o vaivém de garçons entre as casas é cena recorrente. Rua Doutor Thomas, s/nº, Container Mall, Adrianópolis, ☎ 3084-9488. 16h/23h (sex. e sáb. 11h/1h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2014.

2º lugar: Barão Cervejas & Empório

A carta de cervejas lista mais de cinquenta rótulos nacionais e importados, da paulista Baden Baden Pilsen (R$ 27,00) à alemã Erdinger Weissbier (R$ 39,00, 500 mililitros). Entre as quatro variedades de hambúrguer, o porque sim (R$ 18,00) é disparado o mais pedido — dentro do pão, vão hambúrguer da casa com 140 gramas, mussarela e bacon. Servida à parte, a porção de fritas custa R$ 8,00. Avenida Professor Nilton Lins, 18, Parque das Laranjeiras, Flores, ☎ 3302-4613 (80 lugares). 18h/23h (sex. e sáb. até 1h; fecha seg.). Aberto em 2014.

3º lugar: Cachaçaria do Dedé & Empório

Entre os 1 029 rótulos de cachaça, alguns são da casa, como a Dedé Amburana (R$ 9,90 a dose) e a Dedé Prata (R$ 7,90 a dose). Os chopes Kaiser e Heineken (R$ 6,90 e R$ 8,90, respectivamente) concorrem com as cervejas Dedé Dunkel (R$ 18,90) e Dedé Lager (R$ 17,90). Lideram os pedidos na cozinha as porções de joelho suíno defumado com batatas rústicas e geleia picante de cebola (R$ 37,90, para dois) e de iscas de carne de sol com bolinho de macaxeira e queijo de coalho (R$ 37,90, para dois). Todos os dias, a partir das 19h, tem música ao vivo. Manauara Shopping, ☎ 3236-6642 (350 lugares). 9h/23h (dom. 12h/22h). Mais dois endereços. Aberto em 1991.