‘BBB17’: um casal, um edredom e uma dúvida na internet

A edição 17 do Big Brother Brasil já tem de tudo em menos de três dias de exibição: casais, inimizades, choros e desabafos, conversas profundas sobre o nada e… sexo? Depois de se beijarem na festa da noite desta quarta-feira, Antônio e Mayara passaram o dia inteiro juntos. No fim da tarde, foram para o quarto do líder e lá protagonizaram o que pode ter sido a primeira ação sob o edredom desta temporada do reality da Globo.

Suspiros, respirações ofegantes e movimentos suspeitos do casal foram o suficiente para que os espectadores se perguntassem nas redes sociais: “Isso é sexo?” e “Mas já?”. No Twitter, outra parte do público teve a certeza de que Mayara e Antônio estavam mesmo juntos inaugurando o edredom.

Alguns usuários das redes sociais ainda sugeriram que tudo não passava de encenação. Afinal de contas, o gêmeo pode ser eliminado no domingo e casais formados no reality costumam virar queridinhos do público. O que eles não sabem, porém, é que eles não caíram no gosto popular pelas fofocas sobre Gabriela Flor – Antônio chegou a zombar da bailarina ao imitá-la dançando e a chamou de Valderrama por causa de seu cabelo.

Sexo em plena luz do dia, no 3o. dia do programa. Esse elenco está de parabéns 👏🏻👏🏻👏🏻 #bbb17 #redebbb pic.twitter.com/nNiN2Up5wI — Bruno (@PorTrasdoLimbo) January 26, 2017

À tarde, durante uma conversa pós-possível-sexo, Antônio e Mayara falavam sobre a formação do paredão. Supondo que permaneceria após a eliminação de domingo, ele afirmou que, caso enfrentasse um paredão com Gabriela, com certeza ficaria. Pode até ser que a participante baiana não seja tão forte assim e que seja vista como antipática por alguns, mas tanta maldade certamente não está fazendo bem à reputação do gêmeo “cachorrão”.