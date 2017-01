‘BBB17’ começa pra valer – e redes já têm suas favoritas

Depois da pré-estreia sem graça de segunda-feira, o BBB17 começou pra valer nesta terça. Com uma proposta mais interessante que a das edições anteriores, a apresentação detalhada dos participantes ocupou boa parte do primeiro bloco da atração. Divididos em regiões, um a um os jogadores falaram sobre suas vidas, expectativas em relação ao reality show e, sobretudo, mostraram um pouco mais de seu temperamento ao público.

Nas redes sociais, a youtuber Roberta e a paratleta Marinalva foram alvo dos comentários mais favoráveis – ao contrário dos gêmeos Manoel e Antônio, cuja imaturidade vem sendo criticada e rechaçada desde que entraram na casa. Felizmente, o público poderá eliminar um deles a partir dessa quarta. Infelizmente, o outro ainda permanecerá na casa.

Outra que não saiu da boca do povo durante a atração foi Gabriela Flor, tida como “antipática” pelos internautas. De fato, a moça parecia um tanto deslocada e pouco disposta a fazer amizades no primeiro dia.

Prova do Líder

Como de praxe, uma prova de resistência iniciou os trabalhos competitivos. Separados em duplas, os brothers terão de manter postes acesos com lanças o maior tempo possível. Os dois vencedores poderão escolher a imunidade ou 10 mil reais. Elis e Flor foram as primeiras eliminadas. Na sequência, saíram as duplas Ieda e Roberta e Rômulo e Pedro.