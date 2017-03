Batmóvel de ‘Liga da Justiça’ tem mais armas embutidas

O batmóvel ganhou algumas melhorias para o filme Liga da Justiça. O diretor Zack Snyder divulgou em sua conta na rede social Vero uma foto do icônico carro do Batman, que agora ganha novos aparatos, como novas armas embutidas — Snyder não diz quais, porém.

A trama prevista para estrear em 16 de novembro dá sequência à história de Batman vs Superman, em que Clark Kent/Superman (Henry Cavill) “morre” no final, após uma longa batalha com o vilão Apocalipse. Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) descobre a existência de outros heróis com superpoderes e parte na missão de recrutá-los, com o intuito de criar um supertime de defensores da Terra.

Farão parte da trama os heróis Mulher Maravilha (Gal Gadot), Cyborg (Ray Fisher), Flash (Ezra Miller) e Aquaman (Jason Momoa). Completam o elenco Amy Adams (Lois Lane), Jeremy Irons (Alfred), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), J.K. Simmons (Comissário Gordon) e Willem Dafoe (Nuidis Vulko).