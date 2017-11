Barollo é o melhor restaurante variado de Manaus

O ar formal do salão, com revestimento de madeira, lustres de cristal e bonito jardim vertical, nem de longe entrega a animação dos jantares da casa, inaugurada no fim de 2015. Em alguns fins de semana do mês, a luz diminui e entra em cena o som ambiente com música eletrônica; às quintas tem jazz ao vivo. Eventualmente, são promovidas festas com DJ. Esse clima de badalação talvez se deva, em parte, ao time à frente do restaurante — gerente, sommelier e bartender têm menos de 30 anos. A proposta jovem, no entanto, não atrapalha o desempenho da cozinha capitaneada por Henrique Alves. Ao contrário: com experiências em São Paulo e na Inglaterra, o chef entrega receitas bem elaboradas, que conquistaram o paladar do júri da presente edição. Entre suas criações estão o pirarucu crocante com molho de castanha e palmito pupunha grelhado (R$ 58,00) e o carré de javali com risoto de alecrim e redução de laranja (R$ 54,00). A caprichada seleção de bebidas, abastecida por dois bares e adega para 2 000 garrafas, contempla drinques como o barollo, de rum, licor de cupuaçu, limão-siciliano, xarope de cumaru e clara em neve (R$ 26,00). Na carta de vinhos, com 140 rótulos, figura o sauvignon blanc chileno Mancura Etnia 2016 (R$ 89,00). Enquanto escolhe o prato principal, a clientela petisca dadinhos de tapioca com geleia de pimenta (R$ 22,00) e vieiras com tomate-cereja confitado e espuma de limão (R$ 52,00, cinco unidades). Sobremesa mais pedida, a cheesecake de tangerina (R$ 24,00) pode finalizar a refeição. Rua Rio Ituxi, 290, Vieiralves, ☎ 3083-8149 (140 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (sex. e sáb. sem intervalo até 1h, dom. 12h/15h e 19h/23h, fecha seg.). Aberto em 2015. $$$

2º lugar: Felicori Gastronomia

No começo, o drinque scott lemon (R$ 25,00), preparado com Johnnie Walker, limão-siciliano e açúcar mascavo, faz dueto com o cigarrete, entrada de massa folhada com recheio de pato e redução de tucupi (R$ 22,00, seis unidades). Para escoltar o carré de cordeiro ao molho de alho-poró, abobrinha e geleia de hortelã, servido com legumes (R$ 72,00), a pedida é o tinto argentino Alamos Malbec (R$ 148,00). Assada por oito horas, a costela bovina vai à mesa com purê de batata-baroa (R$ 60,00). Amantes de frutos do mar não dispensam o espaguete nero (R$ 81,00) — colorida com tinta de lula, a massa recebe molho de tomate com camarão, polvo, lula e mexilhão. Na sobremesa, a escolha recai sobre o escondidinho de cupuaçu e brigadeiro (R$ 16,00). Rua Natal, 191, Adrianópolis, ☎ 3342-3013 (144 lugares). 11h30/15h30 e 19h/0h (dom. só almoço; fecha seg.). Aberto em 2017. $$$

3º lugar: Batelão Brasserie

Depois do brinde com bardot (R$ 23,00), à base de vinho tinto, saquê infusionado com zimbro, Cointreau, limão, açúcar de baunilha e essência de laranja, é hora de provar os dadinhos de tapioca com geleia de pimenta (R$ 25,00, nove unidades) e o pastel de carne-seca e queijo de coalho (R$ 28,00, quatro unidades). Servido com pupunha assado, o pirarucu crispy ao molho de castanha-de-caju (R$ 58,00) vai bem na companhia das cervejas Erdinger Dunkel (R$ 33,00, 500 mililitros) ou Eisenbahn Pilsen (R$ 12,00, long neck). Na hora do doce, escolhe-se entre a cocada quente com goiabada cascão (R$ 28,00) e o trio de brûlés com sorvetes de cumaru, uxuri e banana-da-terra (R$ 28,00, para três pessoas). No almoço de sexta e durante todo o sábado, tem bossa nova, MPB, rock e pop ao vivo. Avenida João Valério, 551, Nossa Senhora das Graças, ☎ 3213-7643 (100 lugares). 11h30/15h e 19h/23h (sex. e sáb. sem intervalo até 0h; fecha dom.). Aberto em 2017. $$$