Banda Offspring é confirmada no Rock in Rio 2017

A banda The Offspring foi confirmada nesta quinta-feira como uma das atrações do Rock in Rio. O grupo americano de punk rock liderado por Dexter Holland, que tocou na edição de 2013 do evento, no Palco Sunset, vai se apresentar no dia 24 de setembro de 2017 no festival, desta vez no Palco Mundo.

“Eles encheram de adrenalina o Palco Sunset em 2013, e agora estão de volta para o Rock in Rio 2017. Sim, estamos falando do The Offspring, uma das atrações do Palco Mundo no dia 24 de setembro, que tem o Red Hot Chili Peppers fechando a noite”, diz a organização do festival em uma publicação no Facebook. “Expoente do punk californiano, o quarteto promete um show alucinante, recheado de clássicos como Self Esteem, All I Want e Come Out and Play.”

Também nesta quinta, o Rock in Rio confirmou os shows de Supla e Dr. Pheabes, ambos no Palco Sunset, no dia 24. Os ingressos para o evento começam a ser vendidos no dia 6 de abril, às 19 horas, no site Ingresso.com.