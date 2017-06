Banda NX Zero anuncia pausa por tempo indeterminado

Agora é oficial. Em participação no programa Altas Horas, da Globo, na noite do último sábado, o NX Zero confirmou que vai dar uma pausa na carreira, após dezesseis anos. A ideia dos integrantes é tirar um “período sabático” para se concentrar em projetos pessoais.

“Vou falar em nome da banda. O NX, agora em dezembro, vai cumprir todos os compromissos e, depois, vamos tirar um período sabático, por tempo indeterminado, para a gente se dedicar a outras coisas. Tudo numa boa. Vai ser saudável, para depois voltarmos renovados, com projeto de disco novo”, disse o vocalista, Di Ferrero.

O último álbum de estúdio da banda foi Norte, lançado há dois anos.

(Com Estadão Conteúdo)