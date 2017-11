Axerito: melhor música ao vivo e bar para paquerar em Manaus

A programação musical eclética e uma pista com teto retrátil, onde todo mundo se encontra, levaram a casa ao duplo campeonato nesta edição de VEJA COMER & BEBER. Aberto em novembro de 2016, o bar decorado com figuras da literatura de cordel conta ainda com o mezanino e uma área que pode ser reservada para eventos. Israelense radicado em Manaus, o proprietário Asher Benzaken, ali chamado de “Seu Axerito”, costuma dar as boas-vindas ao público e circular entre as mesas, tarefa mais difícil às sextas e aos domingos. Nesses dias, os mais movimentados, rolam respectivamente forró pé de serra e pagode (couvert artístico: R$ 30,00). No resto da semana também há som ao vivo (com entrada a R$ 20,00) e prevalecem os ritmos brasileiros — a exceção é a noite latina, geralmente às quartas, com a presença de professores de dança. Qualquer que seja a programação, quem chega disposto a paquerar pode engatar uma conversa ao pé do ouvido enquanto dança. As pedidas da carta de drinques ajudam a descontrair os mais tímidos. Entre as criações do bartender Ítalo de Paula encontram-se capirinhas de morango e de kiwi, o clássico moscow mule (R$ 20,00 cada um) e sugestões para lá de inventivas, como o ajubá, mistura de cachaça infusionada com jambu, Licor 43, maracujá, calda de cumaru, alecrim e pimenta-preta (R$ 22,00). Para os que preferem cerveja, há long necks de Heineken e Stella Artois (R$ 10,00 cada uma). Para dividir, a porção maria bonita consiste em carne de sol com nata, paçoca e macaxeira na chapa (R$ 35,00). O parceiro Lampião é homenageado em outra sugestão do cardápio, que reúne carne de sol, purê de cará, cebola caramelizada com tucupi, queijo de coalho e salada de feijão-manteiga (R$ 40,00). Rua Tirza Carvalho, 40, Adrianópolis, ☎ 3346-0006. 18h/2h30 (sex. a dom. até 4h). Aberto em 2016.

2º lugar na categoria música ao vivo: O Sindicato BBQ Drinks

A casa abre de segunda a segunda com música ao vivo todos os dias. Sexta tem rock e domingo, ritmos latinos. O barman prepara drinques como o la mafa mojitão, à base de rum, vodca, suco de limão, hortelã, morango, limão, suco de laranja e de abacaxi (R$ 49,90). A long neck de cerveja Budweiser (R$ 8,00) escolta a tábua don corleone, que reúne linguiças de frango recheadas com queijo e azeitona, suína picante e calabresa mais fritas e geleia picante (R$ 69,90, para quatro pessoas). Assado na churrasqueira, o bife de chorizo com molho de mostarda de Dijon e arroz de brócolis sai por R$ 39,90. Rua Maceió, 847, Nossa Senhora das Graças, ☎ 98408-3013 (120 lugares). 11h/15h e 18h/3h. Aberto em 2015.

2º lugar na categoria para paquerar: All Night

Às quintas e sextas, a pista de dança atrai o público abaixo dos 30 anos e, aos sábados, os mais velhos. No palco, alternamse shows de rock, sertanejo, funk e pop. Garrafas long neck de Skol Beats Senses (R$ 12,00) disputam a preferência com o drinque à base de vodca Absolut e energético Red Bull (R$ 36,00). Na hora da fome, entram em cena porções de iscas de filé com fritas (R$ 40,00) e de pastéis com recheio de carne ou de queijo (R$ 26,00, oito unidades). Avenida Efgênio Salles, 2085, Aleixo, ☎ 3236-2230 (100 lugares). 22h/5h (fecha de dom. a qua.). Aberto em 2006.

3º lugar na categoria música ao vivo e na categoria para paquerar: Porão do Alemão

Três bandas de pop rock e punk se apresentam no local diariamente. O chope Brahma em caneca de 340 mililitros (R$ 8,00), que também pode vir com limão e sal na borda do copo (R$ 12,00), é boa companhia para o sanduíche porão filé, que reúne filé-mignon, alface, tomate e mussarela no pão francês (R$ 25,00). O novo menu de sushis lista rolinhos como o hot philadelphia, de cream cheese com salmão (R$ 22,00, doze peças). À base de curaçau blue, gim, conhaque e cachaça, o drinque mariana sai por R$ 28,00. O espaço também abriga estúdio de tatuagem, barbearia e manicure. Estrada da Ponta Negra, 1986, São Jorge, ☎ 3239-2976 (1 270 lugares). 18h/5h (fecha dom. a ter.). Aberto em 1998.