Avril Lavigne e outros 3 cantores que ‘morreram’ e ganharam clone

Avril Lavigne, a cantora de Complicated, não é quem diz ser. Na verdade, a canadense foi substituída por uma sósia chamada Melissa, em 2003. A teoria da conspiração, que ressurgiu e circulou pelo Twitter nos últimos dias, coloca a cantora numa lista que já inclui Beyoncé, Taylor Swift e, claro, Paul McCartney, para muitos morto desde aquela famosa capa do disco Abbey Road, em que os Beatles atravessam a rua e ele está descalço — um sinal inequívoco de que passou dessa para melhor. Um dado interessante sobre a lenda em torno de Abril Lavigne é que, segundo o site do jornal britânico The Guardian, ela surgiu em uma página de fãs brasileiros da canadense.

De acordo com essa lenda, a cantora, em crise com a fama no início da carreira, passou a se valer de uma dublê de corpo parecidíssima com ela. Em algum momento, a Avril Lavigne real morreu e Melissa, a dublê, tomou definitivamente o seu lugar. Prova disso seria a diferença nos figurinos desfilados pela cantora. A Avril original gosta de usar calças, já Melissa é chegada em saias e vestidos. A dublê, que teria ligeiras diferenças faciais, inseriria pistas em suas músicas para que os fãs desvendassem a troca. Em Slipped Away, por exemplo, ela diz: “The day you slipped away was the day I found it won’t be the same” (“O dia em que você fugiu foi o dia em que eu descobri que tudo seria diferente”).

Paul McCartney

A teoria da conspiração mais conhecida, no que diz respeito a morte e substituição por clones, é a que envolve o ex-beatle Paul McCartney. Ele teria morrido em um acidente do carro e aberto caminho para um sósia. A lenda urbana teve início em 1969, após o lançamento de Abbey Road. Os fãs procuraram pistas. Muitos juram que John Lennon diz “Eu enterrei Paul” em Strawberry Fields Forever — já ele garantiu que dizia apenas “molho de cranberry” na música. Em uma entrevista à revista Life em novembro de 1969, McCartney comentou o rumor, dizendo que se devia a seu sumiço dos jornais. “Talvez o boato tenha começado porque ultimamente eu não tenho falado muito com a imprensa”.

Taylor Swift

A lenda em torno da cantora americana é distinta das demais, na verdade. Uma versão ainda mais amalucada desse tipo de teoria da conspiração. Taylor não teria morrido e sido substituída por um clone, e, sim, seria ela própria um clone — a cópia exata de uma antiga sacerdotisa satânica. A tese, que remonta a 2011, afirma que a cantora é uma espécie de xerox de Zeena LaVey, a filha do fundador da Igreja de Satã. As duas são de fato semelhantes, como mostram milhares de vídeos no YouTube que se dedicam a compará-las.

Beyoncé

Beyoncé e Jay Z têm sido associados com o grupo dos Illuminati em certos boatos da internet — tanto que Beyoncé referenciou-o em Formation. Também se afirma que os Illuminati usam clones para lavar a mente da sociedade. Se morreu ou transcendeu, não se sabe. Nos boatos da internet, tudo é possível.