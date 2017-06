Autora de ‘Comer, Rezar e Amar’ casa com namorada com câncer

A americana Elizabeth Gilbert, autora do livro Comer, Rezar e Amar, viveu uma reviravolta em 2016, depois de anunciar a separação do brasileiro José Nunes, aquele que a fez conjugar o último verbo do título, no best-seller que virou filme com Julia Roberts. Elizabeth se divorciou e assumiu um relacionamento com a melhor amiga, Rayya Elias. A revelação foi feita junto com a informação de que Rayya havia sido diagnosticada com câncer no pâncreas e no fígado, um quadro sem esperança de cura. Nesta terça-feira, as duas oficializaram a relação, mas a escritora afirmou que “a doença de Rayya é grave” e que “dias mais difíceis estão por vir”.

Em 2016, a autora havia contado que “a morte — ou sua probabilidade — deixa tudo mais claro”. “Encarei a verdade: eu não amo Rayya como amiga, eu estou apaixonada por ela. E não tenho mais tempo para negar a verdade”, escreveu no Facebook. Nesta terça, Elizabeth postou uma foto com Rayya em que cada uma, em roupa de gala, segura um buquê. Segundo ela, as duas celebraram a união em um casamento simbólico, marcado por uma “cerimônia de amor simples e espontânea”.

O texto

Na legenda da imagem, Elizabeth diz: “Meus queridos, no último anos, Rayya e eu temos passado por dias realmente difíceis juntas — mas não hoje. Hoje foi precioso e perfeito. Uma cerimônia de amor simples e espontânea, cercada por amigos e familiares. Nossa cerimônia não foi nada oficial (não precisa notificar as autoridades, galera!)… Apenas uma celebração calma e privada do que a gente sabe que é verdade: pertencemos uma à outra. Dias mais difíceis estão por vir. Não vai ficar mais fácil a partir daqui. A doença de Rayya é grave. Mas o nosso amor é forte. Nós vamos caminhar juntas o máximo que pudermos. Tudo está entregue a Deus. Criem beleza com cada dia que lhes é dado”.