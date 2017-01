Autor do vazamento de nude de Jennifer Lawrence é condenado

O autor do vazamento de fotos e vídeos íntimos de cerca de trinta celebridades foi condenado nesta terça-feira a nove meses de prisão, segundo o site do jornal The Guardian. O americano Edward Majerczyk, de 29 anos, também deverá pagar 5.700 dólares a uma celebridade para cobrir seus custos com terapia depois que ela teve fotos suas publicadas na internet.

Majerczyk é acusado de comandar um esquema que burlou mais de 300 contas de e-mails e de outros serviços online, incluindo as de Jennifer Lawrence. Segundo depoimento, Majerczyk enviou às vítimas e-mails que pareciam ser de provedores de internet pedindo nomes de usuário e senhas. Ele acessou as contas usando as informações das celebridades que acreditaram na veracidade da mensagem.

Majerczyk admitiu sua culpa durante audiência no ano passado. Ele não foi acusado de vender ou publicar o material na internet. Tanto a promotoria quanto a defesa de Majerczyk concordaram em uma sentença de nove meses de prisão.