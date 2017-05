Autópsia confirma suicídio de Chris Cornell, a voz do Soundgarden

O cantor Chris Cornell, dono de um registro vocal único à frente da banda Soundgarden, enforcou-se na noite de quarta-feira, após uma apresentação da banda em Detroit, Michigan (EUA). Pioneiro do grunge nos anos 1990, Cornell, que tinha 52 anos, foi encontrado morto eu seu quarto no MGM Grand Hotel de Detroit depois que sua família tentou localizá-lo sem sucesso, informou a polícia local. A necropsia realizada nesta quinta-feira apontou enforcamento como a causa da morte.

Sua morte fecha um capítulo neste gênero, herdeiro do punk rock com uma pegada introspectiva. O vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, suicidou-se em 1994 e o do Stone Temple Pilots, Scott Weiland, morreu de overdose durante uma turnê em 2015.

Bilhete suicida?

Cornell retirou-se para o quarto de hotel depois do show em Detroit, última escala da turnê nacional da banda, que se reuniu em 2010. Ele encerrou o show com a música Slaves and Bulldozers, mas, segundo um vídeo gravado por seus fãs e publicado nas redes sociais, inseriu na canção do Soundgarden trechos da letra de In My Time of Dying (“Na hora da minha morte”, em tradução direta), do Led Zeppelin.

Embora o registro pareça macabro, Cornell já tinha feito esse ‘medley’ em apresentações anteriores, e não dava sinais de estar propenso a se matar. A banda tinha um show agendado para esta sexta-feira em Columbus, Ohio.

A esposa do cantor, Vicky Karayiannis Cornell, e o restante da família “estão chocados por receber notícias de sua morte repentina e inesperada, e trabalham em colaboração com o médico legista para determinar a causa” da morte, informou seu representante, Brian Bumbery, em um comunicado.

Voz

Chris Cornell, que teve pouca formação musical, tinha uma voz com um registro amplo, que abrangia quase quatro oitavas, do barítono ao tenor, que podem ser ouvidas em uma das canções mais conhecidas do Soundgarden, Black Hole Sun.

Em 1984, Cornell fundou o Soundgarden, uma das quatro bandas conhecidas pelo movimento grunge, ao lado de Nirvana, Alice in Chains e Pearl Jam. O grupo se separou em 1997.

Depois de cantar na banda Temple of the Dog, Chris Cornell fundou o Audioslave no começo da década de 2000, junto com outros três ex-integrantes do Rage Against The Machine. Com essa banda, ele se apresentou para dezenas de milhares de pessoas em 2005, em Cuba.

Em 2006, ele interpretou You Know My Mame, a canção principal de Casino Royale, filme da série James Bond.

Drogas e depressão

Cornell nasceu em Seattle (noroeste), berço do grunge, inspirado no niilismo do punk e no heavy metal. O estilo teve grande popularidade entre 1991 e 1994. Neste ano, precisamente, o Soundgarden alcançou o primeiro lugar no ranking dos discos nos Estados Unidos com Superunknown.

A banda tinha um dos sons mais pesados do grunge, ainda que Cornell fizesse referência aos Beatles, grupo que ouvia quando criança e que foi sua maior influência.

O cantor lutou por toda a vida contra a depressão e o abuso de drogas, e chegou a a telefonar, inclusive, para uma revista musical da cabine telefônica de uma clínica de desintoxicação para avisar que ia cancelar uma turnê.

Ele deixa três filhos, dois com a segunda esposa, Karayiannis, uma empresária do ramo musical de origem grega, a quem conheceu em Paris.

(Com agência France-Presse)