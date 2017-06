Morre a atriz Glenne Headly, de ‘ER’, aos 62 anos

A atriz Glenne Headly morreu na noite desta quinta-feira, aos 62 anos. Conhecida por interpretar a doutora Abby Keaton na série de televisão ER, exibida entre 1994 e 2007, Glenne foi internada na última semana para tratar coágulos de sangue, segundo o site TMZ.

“Pedimos que seja respeitada a privacidade da família neste momento difícil”, pediram seus representantes em comunicado para a imprensa. A atriz rodava a série cômica Future Man, produzida pela Sony Pictures Television, que prestou suas condolências à família da americana: “Nos entristece a repentina perda de Glenne Headly. Enviamos nossas mais profundas condolências para a família e amigos. Era um talento incrível. Sentiremos saudades”.

A atriz, com ampla experiência na televisão, cinema e teatro, ganhou notoriedade por seu papel como Tess Trueheart em Dick Tracy. Glenne recebeu duas indicações ao Emmy: em 1989 por Os Pistoleiros do Oeste, e em 1997 por Marcas do Silêncio. Ela também participou de séries como Law and Order, Grey’s Anatomy e Monk: Um Detetive Diferente.

Headly nasceu em 13 de março de 1955 em New London, Connecticut. Ela começou sua carreira de atriz na companhia de teatro Chicago Steppenwolf, onde conheceu o também ator John Malkovich, com quem se casou em 1982. O casal se divorciou seis anos depois. Glenne Headly era casada com Byron McCulloch e deixa um filho, chamado Stirling.

(Com EFE)