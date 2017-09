Atriz de ‘Veep’ Julia Louis-Dreyfus descobre câncer de mama

Julia Louis-Dreyfus revelou pelo Twitter que está com um câncer de mama. Na postagem, a atriz chamou atenção para a causa e afirmou: “Uma em oito mulheres é diagnosticada com câncer de mama. Hoje, foi a minha vez”. A americana, sucesso na série Veep, fez história no último domingo durante o Emmy, ao se tornar a atriz mais premiada por um mesmo papel. O diagnóstico do tumor veio um dia após a premiação.

“A boa notícia é que eu tenho os melhores grupos que me apoiam, família e amigos, além de uma fantástico seguro de saúde pelo sindicato. A má notícia é que nem todas as mulheres têm essa sorte, então vamos lutar contra o câncer e fazer da assistência de saúde universal uma realidade”, escreveu a artista.

Julia ganhou reconhecimento ao interpretar Elaine Benes na série Seinfield, entre 1989 e 1998. A atriz ainda protagonizou a série The New Adventures of Old Christine entre 2006 e 2010.