Atriz critica Ben Affleck por chamar beijo gay de ‘maior desafio’

A atriz Evan Rachel Wood foi ao Twitter criticar declarações antigas do seu colega ator Ben Affleck, de que beijo gay em cena seria o “maior desafio” para o ator. Esta semana, o diretor Kevin Smith, que trabalhou com Affleck em Procura-se Amy (1997), revelou durante um evento LGBT que, na época das filmagens, o ator teria feito o seguinte comentário sobre a cena em que beija Jason Lewis no filme. “Um homem beijando outro homem é o maior desafio de atuação que um ator pode encarar”, teria dito Ben Affleck na época. “Agora sou um ator sério.” Evan Rachel Wood rebateu Ben Affleck sem luva de pelica. “Tente ser estuprado em uma cena. Além disso, cresça, Ben.”

Ao ser informada de que os comentários de Ben Affleck foram feitos há 20 anos, a atriz não retirou as críticas: “Eu tenho certeza de que ele tentou ser engraçado, mas mesmo piadas assim causam danos”. Ela ainda continuou: “Você acha que nós, mulheres, gostamos de beijar todos os caras que beijamos (em cena)? Só porque é um ‘beijo hétero’, não significa que gostamos.”

Nem a um usuário grosseiro que disse que ela deveria ser estuprada na vida real, a atriz se furtou a responder: “Eu fui estuprada e falei publicamente sobre isso ano passado. Talvez você não devesse jogar pedras no telhado de vidro”.

Nesta quarta, a atriz de Westworld resolveu apagar todos os seus tuítes sobre o caso por causa de comentários maldosos que recebeu. “Eu deletei a sequência por causa de coisas doentias que as pessoas escreveram em resposta. Eu não quero dar lugar para este tipo de ódio.”

(Com Estadão Conteúdo)