Ator se acidenta ao dormir ao volante após 14 horas de gravação

O protagonista da série Riverdale, K.J. Apa, sofreu um acidente de carro na semana passada nas proximidades de Vancouver, Canadá. Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, o rapaz, de 20 anos, dormiu ao volante enquanto voltava de uma gravação que havia durado mais de dez horas. Passava da meia-noite e a viagem duraria cerca de 45 minutos. O carro de Apa foi considerado inoperável já que teve a parte do passageiro destruída após ter colidido com um poste de luz.

Em comunicado, a Warner Bros., que produz a série, afirmou: “No dia do acidente, KJ trabalhou 14,2 horas. No dia anterior, trabalhou 2,5 horas e, um dia antes, 7,7 horas. KJ foi informado repetidamente que poderia avisar a produção caso se sentisse cansado ou inseguro. Nesse caso, seria providenciado transporte ou um quarto de hotel (nas proximidades) para ele”.

O acidente provocou uma onda de protestos na equipe de Riverdale – as filmagens costumam durar até a madrugada e o transporte de ida e volta do set não é fornecido por padrão. O ator Cole Sprouse, que é bem próximo de Apa e espécie de líder entre os atores da produção, vem reivindicando transporte aos membros da equipe que participam de gravações que duram até tarde.

O Sindicato dos Atores dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que vai investigar o set em Vancouver. “É uma situação extremamente problemática e nós estamos preocupados com a segurança dos atores no set de Riverdale”, diz um comunicado divulgado pelo órgão. “Enviaremos uma equipe a Vancouver para verificar as circunstâncias envolvendo questões de segurança dos atores nessa produção.”