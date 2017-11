Ator Kevin Spacey estaria sob investigação da polícia britânica

A polícia britânica anunciou nesta sexta-feira que está investigando a acusação de agressão sexual cometida em 2008 por um homem que a rede Sky News identificou como sendo o ator americano Kevin Spacey. A Scotland Yard não quis confirmar a identidade porque a pessoa ainda não foi indiciada. Segundo a Sky News, o incidente aconteceu perto de Old Vic, o teatro do qual Spacey foi diretor artístico de 2004 a 2015.

Na véspera, um ex-funcionário do teatro londrino acusou o estabelecimento de ter feito vista grossa às atitudes de Spacey. “Eu o vi passar a mão em homens em várias ocasiões em todo o tipo de situação, em seu apartamento de North Lambeth, em seu pub favorito, e inclusive no Old Vic”, declarou esse ex-funcionário sob anonimato ao jornal britânico The Guardian.

“Spacey se aproveitava do fato de ser uma grande estrela. Tocava os homens entre as pernas, era rápido para que não desse tempo de ninguém desviar. O que me incomoda é a hipocrisia de lugares como o Old Vic que agora afirmam que não sabiam de nada”, continuou.

Contactado, o Old Vic afirmou em um e-mail que “não está atualmente em condições de comentar o que poderia ter acontecido no passado”.

Spacey se encontra em meio a um grande escândalo depois que o ator Anthony Rapp, de 46 anos, o acusou de ter tentado agredi-lo sexualmente quando tinha 14 anos. Spacey reagiu desculpando-se por atos que diz não recordar, revelando, ao mesmo tempo, sua homossexualidade. Depois seguiram-se outras acusações na imprensa americana e britânica.

Em função das acusações, a plataforma de víde streaming Netflix anunciou a suspensão das gravações da sexta temporada de House of Cards, protagonizada por Spacey.