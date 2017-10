Ator de ‘Stranger Things’ é detido em aeroporto com cocaína

O ator britânico Charlie Heaton foi barrado no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos, por posse de cocaína. Conhecido por interpretar o adolescente desajustado Jonathan na série Stranger Things, Heaton chegava ao país para a pré-estreia da segunda temporada da atração da Netflix, lançada nesta sexta-feira. Segundo a imprensa internacional, o rapaz de 23 anos não chegou a ser preso.

“Ele foi detido no aeroporto por um tempo e depois colocado em um voo de volta para Londres”, disse uma fonte citada pelo jornal Daily Mail. Segundo ela, a droga foi notada por um cão farejador. “Se um estrangeiro tenta entrar no país com uma grande quantidade de drogas, ele será indiciado. Mas se é para uso pessoal, a consequência é que essa pessoa pode não ter mais permissão para entrar no país.”

O ator não se pronunciou até o momento.