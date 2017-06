Ator de ‘A Culpa é das Estrelas’ será John F. Kennedy em filme

Ansel Elgort, um dos protagonistas do filme A Culpa é da Estrelas, vai interpretar o ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy na juventude, quando ele serviu a marinha americana. O filme, intitulado Mayday 109, vai retratar Kennedy como herói durante o período em que combateu na II Guerra Mundial.

O presidente recebeu uma medalha da marinha americana pela sua bravura em um episódio que aconteceu 1943. Após ter sua embarcação atacada e cair no mar, Kennedy ajudou seus amigos a nadar até uma ilha, mesmo com a coluna lesionada.

Elgort também entrará como um dos produtores do filme junto com Basil Iwanyk (Sicario: Terra de Ninguém), Beau Flynn (Baywatch: S.O.S. Malibu) e Emily Gerson Saines (Naomi e Ely: A Lista de Quem Não Beijar). O roteiro ficou com Samuel Franco e Evan Kilgore. Ainda não foi definido quem dirigirá o longa.

Iwanyk afirmou em comunicado que a produção não é “um filme sobre política. É a simples e inacreditável história que poucas pessoas conhecem”. O filme ainda não tem previsão de lançamento.