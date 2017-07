Até Porta dos Fundos tira proveito do retorno de ‘GoT’

Nem o grupo de humor Porta dos Fundos resistiu e tirou uma casquinha da popularidade de Game of Thrones, a série fantástica da HBO que retornou no último domingo, quebrando recordes e a internet. O coletivo publicou um vídeo inspirado na série nesta segunda-feira, e em um dia Guerra dos Tronos, o esquete, já tem cerca de 1 milhão de visualizações, performance que deve deixá-lo à frente de outros vídeos do canal no Youtube — os últimos esquetes do grupo tiveram um pouco mais de 1 milhão de cliques, após dias no ar.

O vídeo inspirado na série brinca com as muitas famílias, mortes e reviravoltas da complexa história bolada pelo escritor americano George R. R. Martin. “Eu sou Hand Martel, filho de Egon Martel, da Casa Martel”, diz um personagem, se apresentando a outro. “Martel? não, de nome assim… é muita gente, eu não consigo decorar todo mundo. E a pessoa aparece no começo da história, some, reaparece, não dá”, diz o outro.