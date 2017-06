Até onde vai a liberdade poética das tramas históricas da Globo?

Empreiteiras apoiaram a ditadura militar brasileira? Dom Pedro tinha ciúmes de Leopoldina? Tiradentes realmente deixou uma filha? Algumas novelas e minisséries da Globo, como Os Dias Eram Assim, Novo Mundo e Liberdade, Liberdade, até respondem essas questões, mas nem sempre elas mostram como os fatos se deram na vida real ou como está contado nos livros de História (com letra maiúscula).

Pensando nisso, VEJA preparou um quiz para você testar seus conhecimentos dos fatos históricos do Brasil e, ao mesmo tempo, verificar se o que foi mostrado nessas produções está de acordo com a realidade. Clique nas imagens para descobrir as respostas: