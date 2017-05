As melhores casas de açaí de VEJA COMER & BEBER Cuiabá

Confira seis bons endereços de açaí elencados na edição digital de VEJA COMER & BEBER Cuiabá 2017/2018, lançada em maio/2017:

Açaí Mix

A contadora Jahnny de Alencar Tavares fez de um hobby o próprio negócio, após um ano e meio de pesquisas de mercado e de mergulhar no processo produtivo da fruta. O pequeno deque do local, que funciona na principal avenida do bairro Jardim Imperial, é um convite ao público. Os benefícios do frutinho roxo são expostos em uma parede. O cliente monta a própria taça, que pode ser de 250 gramas (R$ 12,00) ou 450 gramas (R$ 14,00). Por um extra, podem ser acrescentadas frutas como banana (R$ 2,00), morango (R$ 3,00) e kiwi (R$ 2,50). O cardápio também lista tapiocas (R$ 14,00) e sucos de laranja (R$ 6,00) e de abacaxi com hortelã (R$ 8,00), servidos em copos de 400 mililitros. Avenida das Palmeiras, s/nº, Jardim Imperial, 65-3365-8480 (45 pessoas). 17h/23h (fecha ter.). Aberto em 2013.

Açaí do Mato

Comercializa produtos de marca própria, como os pacotes de castanha (R$ 14,90, 200 gramas) e de granola (R$ 11,90, 400 gramas). A especialidade, contudo, é o açaí – à polpa da fruta, adiciona-se somente açúcar mascavo e xarope natural. Além de levar para casa (R$ 34,00, 2 quilos), o cliente pode provar no local pedidas como o açaí saúde, com banana, granola e mel (R$ 15,00) e o frozen misto, de lichia e cupuaçu (R$ 15,00). Decorada por temas que remetem à Amazônia, a casa oferece ainda crepes, wraps, saladas, sanduíches e pizzas integrais. A brotinho de mussarela de búfala, cogumelo fresco e tomate cereja custa R$ 21,90. Avenida Presidente Marques, 695, Quilombo, 65-3052-2900 (60 lugares). 12h/21h (dom. até 14h30). Aberto em 2009.

Açaí na Selva

Trazida do Pará, a polpa de açaí pode ser batida com morango, banana ou whey protein e é servida em um bufê, que custa R$ 39,90 o quilo. Além de acompanhamentos clássicos, como frutas, leite em pó e granola, o creme divide espaço na bancada com musse de cupuaçu, coco ou maracujá. Se preferir, o cliente pode escolher a taça de açaí meio amargo com musse de maracujá, cereja e raspas de chocolate (R$ 19,90). O cardápio também tem sucos naturais (R$ 6,00 o copo; R$ 10,00 a jarra). Avenida Isaac Póvoas, 1160, Goiabeiras, 65-2129-8575 (35 lugares). 16h/22h30. Aberto em 2013.

Açaí Strong

Um desafio atrai a atenção dos clientes: quem consegue consumir sozinho 2,5 quilos da polpa paraense em, no máximo, 25 minutos, não paga o valor da pedida, que é de R$ 40,00 reais, e ainda entra para o ranking de vencedores. A maioria, contudo, pede as sugestões mais triviais, caso do açaí stongoreo, com Ovomaltine e raspas de chocolate (R$ 21,90), e do açaí split, com creme de cupuaçu, biscoito wafer e chantili (R$ 25,90). Se preferir, o cliente pode montar uma taça de açaí mais acompanhamentos até chegar a 700 gramas (R$ 24,00). Avenida Jules Rimet, 84, Alvorada, 65-2123-7027 (90 pessoas). 11h30/22h (sáb. 15h/21h; dom. 16h/22h). Aberto em 2015.

Movido Açaí

O pequeno endereço distribui polpa a diversas lojas do ramo de todo estado de Mato Grosso. Importada de Belém (PA), a fruta é misturada a xarope de guaraná para ficar mais doce. Na tigela, as porções custam entre R$ 5,90 (250 gramas) e R$ 18,90 (um quilo). A adição de frutas ou de granola, por exemplo, é cobrada à parte (R$ 2,00 em média cada item extra). Das opções do cardápio, a taça do moça, com 400 gramas, custa R$ 12,90 e leva banana, granola e leite condensado. Rua Estevão de Mendonça, 855, Quilombo, 3028-7569 (40 pessoas). 13h/20h (fecha dom. e feriados). Aberto em 2012.

Toca do Macaco

Um assíduo cliente do endereço inventou a sugestão mais pedida do cardápio. A receita é bem simples, porém metódica: leite condensado por baixo, metade de polpa de açaí, metade de creme de fruta (que pode ser banana, morango, manga, cupuaçu, coco ou maracujá) e, para finalizar, cobertura de leite em pó. A porção custa R$ 15,50, com 250 gramas; a maior, com 450 gramas, sai a R$ 19,50. O endereço vende também wraps salgados e doces (R$ 26,00) e sucos de açaí, como o afrodisíaco super monkey (R$ 16,00, 400 mililitros), que mistura pó de guaraná, ginseng, catuaba e marapuama. Rua 24 de Outubro, 6, Goiabeiras, 65-3025-7061 (80 lugares). 17h30/0h (sáb. 15h30/0h; dom. 15h30/22h; fecha seg.). Aberto em 2015.