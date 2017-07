As dores de cabeça que os fãs de Anitta causaram a Iggy Azalea

Desde que Iggy Azalea lançou a canção Switch, com participação de Anitta, ela não tem mais paz. Isso porque, sendo um dos maiores nomes da música brasileira atual, Anitta tem uma legião de fãs ruidosos nas redes sociais, que estão dispostos a comprar brigas por qualquer motivo que seja. Logo depois de lançar a canção e após fotos em que ela aparecia com a brasileira sumirem do Instagram, a australiana precisou escrever um textão para explicar que: 1) ela não havia apagado as fotos com Anitta; 2) ela não estava dando menos espaço à funkeira durante as apresentações de Switch; 3) ela torce pela brasileira e quer ajudá-la a conquistar o mundo. Mas isso parece não ter sido o suficiente. Nesta quinta-feira, Iggy foi novamente atacada por uma horda de fãs enfurecidos e precisou se explicar, de novo, por causa de outro rumor.

Tudo começou quando um perfil de notícias sobre o mundo da música e outro de fãs de Iggy Azalea no Twitter publicaram o rumor de que ela apresentaria Switch no Premios Juventud, que acontece nesta quinta. Só que, no lugar de Anitta, a rapper receberia o colombiano Maluma para fazer uma participação especial. O mesmo Maluma, aliás, que já fez uma parceria com Anitta no hit Sim ou Não e com quem a brasileira teria se desentendido recentemente. O rumor do novo remix, plantado por perfis não verificados e que não têm credibilidade alguma, e uma foto em que a australiana aparece no ensaio de Maluma bastaram para que os fãs de Anitta invadissem o perfil de Iggy no Instagram e começassem a postar incessantemente emojis de cobras nos comentários.

O canal Univision, responsável pelo prêmio, esclareceu que Iggy apenas assistiu ao ensaio de Maluma para a festa e que ela mesma ensaiou e passou o som uma hora antes do colombiano. E a australiana, mais uma vez, se viu obrigada a dar satisfação aos fãs de Anitta. No Twitter, explicou: “Não há nenhum remix, apenas vou apresentar o show de Maluma. Ele é um amigo próximo e eu apoio o que quer que ele faça”, escreveu. “Estou um pouco cansada de ‘fãs’ me atacando toda hora e depois me pedindo desculpas. Eu não fiz nada errado e serei amiga de quem eu quiser.”

There is no switch rmx, iam introducing Maluma on stage for his performance. He's a close friend and I support him in whatever he does. 👍 — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) July 6, 2017