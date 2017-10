Artistas lamentam a morte de Ruth Escobar: ‘Mulher corajosa’

Atores, dramaturgos e artistas, especialmente do universo do teatro, usaram as redes sociais para lamentar a morte de Ruth Escobar nesta quinta-feira. A atriz sofria de Alzheimer e estava internada havia um mês no Hospital Nove de Julho, em São Paulo. Ela tinha 82 anos e deixa quatro filhos — um quinto já morreu. Sua filha Pat Escobar fez uma homenagem aos dois. “Partiu! Mãe! Saudade de tudo! O Christian estará aí para te receber!”, escreveu em sua página do Facebook.

Ruth Escobar foi uma das maiores produtoras que o teatro brasileiro já teve, trazendo espetáculos e companhias do mundo para o cenário nacional. Portuguesa, ela nasceu em 1935 na cidade do Porto e veio para o Brasil aos 15 anos. É lembrada pelos colegas de profissão pela ousadia e coragem.

Faz falta tua ousadia. As polêmicas que sempre gerou. Tua coragem pessoal desconcertante. Os teatros do mundo que nos mostrou. Um pouco de cada artista de teatro devemos a você. R.I.P. Ruth Escobar ❤ 📷 José Henrique Lorca #ruthescobar #adeusaruthescobar A post shared by Celso Frateschi (@celsofrateschi) on Oct 5, 2017 at 12:12pm PDT

Muitos aplausos para Ruth Escobar!! Bravíssima!! Grande atriz e fez muito pelo teatro brasileiro!! Siga iluminada!!! Meu abraço carinhoso a querida Inês Cardoso. 👏👏👏👏👏👏 #ruthescobar A post shared by Claudia Assunção (@claudiaassuncao.atriz) on Oct 5, 2017 at 12:05pm PDT

R.I.P. Ruth Escobar, grande empreendedora do Teatro do Brasil, produziu montagens históricas, mulher corajosa, muitas palmas pra ela 👏👏👏👏👏 https://t.co/ruP674u6Wc — Hildegard Angel (@hilde_angel) October 5, 2017

Faz falta tua ousadia.

As polêmicas que sempre gerou.

Tua coragem pessoal desconcertante.

Os teatros do mundo que nos mostrou.

Um pouco de cada artista de teatro devemos a você.

R.I.P. Ruth Escobar

Foto José Henrique Lorca#ruthescobar #ripruthescobar pic.twitter.com/0TQYovorvT — Celso Frateschi (@FrateschiCelso) October 5, 2017