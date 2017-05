Ariana Grande, Bieber e Katy Perry farão show em Manchester

Ariana Grande, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Coldplay, Pharrell Williams, Niall Horan, do One Direction, Usher e a banda TakeThat farão show em Manchester, na Inglaterra, no domingo, em homenagem às vítimas do ataque ocorrido durante a apresentação de Ariana em 22 de maio.

O show beneficente irá acontecer no estádio de críquete Old Trafford, e a renda será destinada às vítimas do atentado, que aconteceu logo após o final do show de Ariana na Manchester Arena. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque do homem-bomba, que matou 22 pessoas.

Ariana está oferecendo ingressos gratuitos às pessoas que estiveram no espetáculo de 22 de maio. O ataque suicida feriu mais de 100 pessoas, a maioria pertencente ao grande contingente de fãs jovens da cantora. Ariana não seu feriu, mas mais tarde cancelou vários shows agendados em Londres e na Europa até 5 de junho.

O evento de domingo será transmitido ao vivo pela televisão e pela rádio BBC, informou o comunicado desta terça-feira, e os ingressos estarão à venda a partir de quinta-feira.

(Com Reuters)