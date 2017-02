Ariana Grande refaz clássico de ‘A Bela e a Fera’; escute

Ariana Grande e John Legend ficaram responsáveis por entoar o clássico Beauty and the Beast, trilha do filme A Bela e a Fera, que em 1992 levou o Oscar de melhor canção original, um Grammy e também um Globo de Ouro. A música ficou conhecida na época nas vozes de Céline Dion e Peabo Bryson.

A nova faixa apresenta poucas mudanças em relação à anterior. Ariana e Legend entoam a letra no mesmo ritmo que seus antecessores. Porém, os rostos novos dos artistas pop devem atrair o público jovem que se prepara para ver Emma Watson na pele da princesa. Um clipe com ambos está previsto para sair em breve.

A canção foi disponibilizada online pela Disney na última quinta-feira. Quem comprar a trilha sonora em pré-venda já receberá a faixa em primeira mão.

No filme, a canção é entoada pela atriz Emma Thompson, que interpreta a senhorita Potts, uma das empregadas do príncipe que, assim como todos os demais trabalhadores do castelo, foi amaldiçoada. Com o castigo, ela se torna um bule de chá e faz o que pode para unir Bela com a Fera.

O novo filme, dirigido por Bill Condon, está previsto para 16 de março.

Escute abaixo a versão de Ariana e Legend, seguida pelo clipe original, com Céline e Bryson.